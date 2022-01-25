تقارير.. موسيماني يقترب من تدريب منتخب جنوب إفريقيا بعد نهاية أمم إفريقيا

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يواجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عدم استقرار مع النادي الأهلي في الفترة الحالية، والتي تأتي بسبب طلب موسيماني بتجديد عقده قبل الذهاب لكأس العالم، والأخير يرفض قبل المونديال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشفت صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية في تقرير لها صباح اليوم عن مفاجأة صادمة تتعلق بمصير المدرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، حيث أشارت إلى إنه قد يرحل عن منصبه مع القلعة الحمراء، وذلك بعدما تلقى عروضاً من عدد من المنتخبات الأفريقية الكبرى لقيادتها، حال عدم تجديد عقده مع الفريق الأحمر، والذي ينتهي بختام الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة أن عددا من المنتخبات الإفريقية قدموا عروضاً لـ بيتسو موسيماني خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الجنوب إفريقي قد أبلغ إدارة الأهلي بإنه يريد الرد على هذه العروض، بينما لم يتم حسم مصيره حتى الآن، سواء بتجديد عقده أو رحيله مع نهاية الموسم.

يحل منتخب جنوب إفريقيا في المرتبة الأولى، على التعاقد مع ابن بلاده بيتسو موسيماني، ويأتي السنغال في المرتبه الثانية، حول المنتخبات المهتمة بخبرة ودهاء موسيماني في مجال التدريب.

ويدخل النادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية، ممثل بطل القارة الإفريقية، والتي يشارك فيها المارد في المرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخ النادي في البطولة.

سيد عبد الحفيظ

وأشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بشباب الأهلي، مؤكدًا أنهم ظهروا بشكل رائع ‏ومميز وظهرت شخصيتهم بشكل كبير وتحلوا بروح الفانلة الحمراء والروح والعزيمة، رغم صغر ‏سنهم ومشاركتهم للمرة الأولى في التدريبات والمباريات مع الفريق الأول.‏

وقال عبد الحفيظ إن مدرسة النادي الأهلي تركز على الشخصية والمهارة دائمًا ما تكون موجودة، ‏وتمنى الاستمرارية لمجموعة اللاعبين الشباب في المرحلة المقبلة بعد ظهورهم ‏القوي في كأس الرابطة.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

ويواجه الأهلي بطل القارة الأفريقية، فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، في المباراة الأولى للثنائي في البطولة، للوصول لمباراة نصف النهائي.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

ويواجه الفائزمن مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء القبل النهائي، للبطولة، ويواجه فيه الفائز من تشيلسي والمباراة الإفتتاحية، في المباراة النهائية.