/675004/هل-الجسر-مسلسل-رائع-أم-سيء-نرصد-تعليقات-الجمهور-على-السوشيال-ميديا

بعد عرض أول حلقتين من مسلسل الجسر على منصة شاهد الإلكترونية، من بطولة نيللي كريم وعمرو سعد، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بتعليقات مستخدميها عن المسلسل، وبين من يراه رائع وبه قد من التميز التمثيلي والإخراجي وأيضًا قصته مختلفة، وبين من يراه سيء ولا يسطيعون الإستمرار في متابعته، فسنعرض لكم فيما هو آتٍ بعض هذه الأراء المتباينة.

يرصد موقع دوت الخليج إختلاف آراء الجمهور عن مسلسل الجسر على مواقع التواصل الإجتماعي

رأي رواد تويتر عن مسلسل الجسر

تسبب مسلسل الجسر في إنقسام الآراء على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد عرض حلقتين فقط من المسلسل، على منصة شاهد، وعدد من متابعي المنصة أعربوا عن قوة هذا العمل، وأنهم حبوه وسوف يتابعوا كل حلقاته، لما فيها من تميز في الأداء التمثيلي لأبطال المسلسل، وبراعة في الإخراج، وتعلقوابالقصة المختلفة؛ لأن المسلسل يقدم قصة خيال علمي، تدور في إطار من التشويق والإثارة، فكتبت إحدى رواد موع تويتر:"مسلسل الجسر دا ملوش حل"، برغم أن عدد الحلقات التي تم عرضها قليل وفترات الإنتظار طويلة.

ونشرت واحدة أخرى من مستخدمي تطبيق تويتر، تغريدة لها تظهر عدم قدرتها على متابعة مسلسل الجسر؛ بسبب مشاهد الخراب والتدمير التي تنتشر في كل مشاهد العمل، وكتبت:"لسه باتفرج على أول حلقة من مسلسل الجسر، أول مشهد جايب البلد خربانة وكأننا طالعين من حرب، روحت قافلة وحلفت ما متفرجة عليه"، وأعلنت عن سبب هذا القرار وقالت:"فكرة أني أشوف مناظر الخراب في البلد دي تاني مش قابلاها نفسيًا".

وكتب شخص آخر عن مسلسل الجسر، ردًا على تغريدة لشخصية عامة، وأظهر إستياءه من فكرة تقليد الأفكار، حيث قال:"أنا ضد المبدأ نفسه مش دا بالذات"، وأستكمل:"سعات بتطلع نتيجة النقل دا كارثية زي مسلسل الجسر".

تعليقات الجمهور على ما نشرته منصة شاهد

نشرت منصة شاهد على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، فيديو ترويجي قصير عن مسلسل الجسر،ـ الذي تقوم بعرضه هذه الأيام، وأنهالت عليه تعليقات الجمهور من مؤيدين للمسلسل ومعارضيف فقال أحدهم:"حلقتين روعة إلى الآن"، وأستكمل:"الأكشن الرهيب اللي في الحلقتين والأحداث روعة"، وأعلن عن إنتظاره لباقي حلقات المسلسل.

وعادت فكرة التقليد من خلال تعليق أحد رواد موقع فيسبوك، وعبر عن حزنه بسبب قتل الإبداع في المصريين بعد التعود على تقليد الأفكار الخارجية وتنفيذها دون تجديد، وقال:"قتلنا الكتاب والمخرجون والفنانون المصريون بتقليدهم الأعمى للأفلام والمسلسلات الغربية".

مواعيد عرض مسلسل الجسر على منصة شاهد

ردت منصة شاهد، من خلال حسابها الرسمى على موقع فيسبوك، على أحد المستفهمين عن مواعيد عرض المسلسل، بأنه يعرض حلقة أسبوعيًا، في الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء.

مسلسل الجسر من بطولة نيللي كريم، عمرو سعد، أسماء أبو اليزيد، ومجموعة من نجوم الشباب على الساحة حاليًا، من إخراج بيتر ميمي.