/675005/رئيس-الكاف-يعلن-إغلاق-ملعب-أوليمبي-بسبب-أحداث-مباراة-الكاميرون-وجزر-القمر-بكأس-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد موتسيبي "سيتم نقل المواجهة القادمة والتي كان من المقرر لها إقامتها على ملعب أوليمبي إلى ستاد أمادو، وذلك عقب أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر".

وتابع "لن نقبل بمثل هذه التصرفات التي حدثت على هذا الملعب وفقدان الجاهير حياتهم بسبب كرة القدم، وكانت هناك جلسة استماع لشهود العيان حتى صباح اليوم، وطلبت من اللجنة المنظمة عدم وجود مباريات على ملعب أوليمبي".

وواصل "هناك تقصير من المسئولين عن البطولة وطلبت من الحكومة وجود حماية للجميع خلال المباريات المقبلة، وطلب تقرير عن ما حدث خلال المواجهة الماضية".

وزاد "الكاميرون هي المسئولية عن حياة كل المشاهدين ويجب أن يكون هناك سلامة للجماهير وفي النهاية جميعنا شركاء وهذه مسئووليتنا".

واختتم "سعيد بجميع الإجراءات التي تم إتخاذها في الكاميرون ولكن أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه ما حدث للجماهير".

رئيس الكاف يفتح تحقيق عاجل بشأن أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر.. ويقدم التعازي لأسر الضحايا

قدم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعازيه جراء الأحداث التي حدثت في ملعب ليمبي، الذي احتضن مواجهة الكاميرون وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا، والتي راح ضحيتها 8 قتلى و40 مصاب على الأقل خلال التدافع بين الجماهير.

أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر

وقال موتسيبي "نقدم تعازينا الحارة لأسر المشاهدين الذين لقوا حتفهم في ملعب أولمبيا خلال أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر".

وتابع "لقد ذهبت لرؤية الجرحى وقضيت معهم ليلة حزينة، وكانت هناك نصائح بعد ذهابي إلى المستشفى ولكنني أردت أن أكون متواجد بجوارهم".

وواصل "لن نسمح نهائيا وتحت أي ظرف ينتج عنه جرحى أوقتلى وسيتم اتخاذ إجراءات عاجلة، وسيكون هناك اجتماع مع اللجنة المنظمة ونائبي الكاف لوضع تعليمات للحفاظ على سلامة المشجعين".

واختتم "نحتاج إلى تقرير شامل وعاجل لكل ما حدث داخل ملعب مباراة الكاميرون وجزر القمر والتي أدت إلى خسارة بعض الجماهير حياتهم".