/675006/النائب-علاء-عبدالنبي-رجال-الشرطة-نجحوا-في-القضاء-محاولات-الجماعات-الارهابية-لشق-وحدة-الصف-المصري

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن جهاز الشرطة المصرية الباسلة، وقياداته الواعية، نجحوا في تحقق الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد ومواجهة المؤامرات التي تستهدف بها الجماعات الإرهابية شق وحدة الصف المصري، وأنقذت البلاد من السقوط في فخ المؤامرات التي دبرت لها الجماعة الإرهابية خلال الفترة الماضية فضلا عما قدمته الشرطة من شهداء روت دماؤهم تراب هذا البلد الطيب.

دوت الخليج

ووجه عبدالنبي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، التهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الذكري السبعين لعيد الشرطة ،مؤكدا على أنّ المصريين يثمّنون الجهود الأمنية الكبيرة التي يتفانى أبطال الجيش، والشرطة في تقديمها ليعم الأمن والأمان على الوطن والمواطن، متمنيا لأبطال الشرطة استمرار الملاحم البطولية التي يعبرون بها عما يتمتعون به من وطنية وجاهزية على أعلى مستوى، للتعامل مع الأحداث وتطوراتها.

علاء عبدالنبي :رجال الشرطة نجحوا في القضاء محاولات الجماعات الإرهابية

وأشار الي أن رسالة الأمن لا تقدر بثمن، وتتحقق بالتحضيرات التي يقدمها رجال الشرطة دائمًا، لافتا الي أن الشعب المصري يدرك قيمة الجهود التي يقوم بها رجال الشرطة على مستوى مواجهة الجريمة والإرهاب وأيضا الدور المجتمعي بما يخدم رسالة حقوق الإنسان.

وأشاد عبدالنبي، بالدور الإنساني الذي تقدمه الشرطة وتقف بجوار الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، مشيرا إلى أنّ ذلك ظهر خلال المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية.

رئيس البرلمان يهنيء الرئيس السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".