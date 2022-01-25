/675008/برلماني مهنئا-السيسي-بعيد-الشرطة-ما-تحقق-انعكاس-للأمن-والاستقرار

هنأ النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، رئيس الجمهورية الرئيس السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة العيد الـ70 للشرطة المصرية، موجها التحية للقيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي ورؤيته لتحقيق الاستقرار والأمن بالبلاد.

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كما وجه عثمان في بيان له اليوم، التحية كافة رجال الشرطة المصرية، الذين يبذلون كل جهد للحفاظ على أمن واستقرار المواطن، وباعتبارهم الحارس الأمين للجبهة الداخلية للوطن.

ودعا اعضو مجلس الشيوخ، الله سبحانه وتعالى، بأن يديم على مصر الحبيبة، نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، وأن يحفظ الوطن من شر الفتن والمؤامرات ويحفظ رجال الشرطة والقوات المسلحة، ويرحم شهداءهم الأبرار في كافة معاركهم دفاعا عن الوطن.

برلماني مهنئا السيسي بعيد الشرطة: ما تحقق انعكاس للأمن والاستقرار

ونوه ناىب الاسكندرية، بما قاله الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة، بأن ما تحقق على الصعيد الاقتصادى والأمنى خطوة على طريق المستقبل، وهو انعكاس لحالة الأمن في البلاد، والعمل المستمر من جانب القيادة السياسية المصرية، على تثبيت دعائم الاستقرار وبناء الجمهورية الجديدة، التي تحفظ كرامة المواطن المصري، وتوفر له أفضل الظروف المعيشية، وتدفع به إلى أفاق رحبة من ارتفاع مستوى المعيشة.

واختتم النائب محمد رشاد، بأن عيد الشرطة، هو عيد بطولات رجال الأمن لدحر المؤامرة ضد الوطن، وتذكر الملاحم العظيمة والتضحيات التي تبذل من أجل الوطن.