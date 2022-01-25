/675009/مرتضى-منصور-يحتفل-بالذكرى-الـ-70-لعيد-الشرطة-المصرية-25-يناير-صور

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عيد الشرطة المصرية، وقام بتقديم التحية والاحترام والتقدير لرجال الشرطة الأبطال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب مرتصى منصور عبر صفحتة الرسمية”كل التحية والاحترام والتقدير لرجال الشرطة الابطال حماة الوطن مع رجال القوات المسلحة الاوفياء في يوم 25 يناير الذكري السبعين لمقاومتهم الباسلة لقوات الاحتلال الانجليزي في مدينة الاسماعيلية”.

وتابع “احتفالنا بهؤلاء الابطال في هذا اليوم من كل عام لايستقيم ومن غير المنطقي ان يكون هناك احتفالا آخر بمن اعتدي علي رجال الشرطة واقتحم السجون وحرق اقسام الشرطة ودور العدالة في محاولة بائسة يائسة لاسقاط الشرطة ومعها وطننا العزيز مصر لتعم الفوضي ربوع البلاد”.

واختتم “ولكن الله سبحانه وتعالي حمي مصر وشعبها لتعود دولة قوية ابيه علي كل المتآمرين المتربصين بها لاسقاطها”.

تعليق ناري من مرتضى منصور على بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول بيع مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي بشكل رسمي، بعد الأزمة التي عطلت الصفقة مؤخراً.

ونشر مرتضى منصور فيديو على صفحته الشخصية وقال من خلاله: " لما وافقنا على بيع مصطفى فتحي بمليون دولار وهو متبقي له 4 شهور، خرج البعض ويقول كيف تبيع مصطفى فتحي القيمة والقامة، ولما حصلت مشكلة خرجوا يقولوا الفاشل اللي معرفش يبيعوا".

وأضاف: " العقد بتاع مصطفى فتحي اتمضى خلاص وهيبقى اللاعب من الغد لاعباً في نادي التعاون بشكل رسمي، واتباع بنفس المبلغ مليون دولار".

وزاد:" أشكر رئيس نادي التعاون سعود الرشودي بعد مداخله بينو وبيني، من خلالها تم حل جميع المشاكل، وأدعم الشعب السعودي والإمارتي ولا أحد يستطيع أن يحدث فتنة بيننا بسبب مليون دولار حتى".

مرتضى منصور

وأكمل: " العلاقات المصرية بين مصر ودول العالم العربي على أفضل ما يرام، مش هنبوزها عشان صفقة لاعب".

وأردف: "أحمد جلال إبراهيم مضى عقد بيع اللاعب، ومصطفى فتحي مضى خلاص للتعاون".

وأختتم قائلاً: "رسالة إلى جماهير الزمالك، مصطفى فتحي صفحة واتقفلت، أرفض التنمر عليه نتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد".