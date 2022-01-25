"ليت الشباب يعود يومًا".. حورية فرغلي تستعيد ذكريات تتوجيها ملكة جمال مصر 2002

/675010/ليت-الشباب-يعود-يوما-حورية-فرغلي-تستعيد-ذكريات-تتوجيها-ملكة-جمال-مصر-2002

نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة لها من حفل تتويجها كملكة جمال، وأستعادت ذكريات مسابقة ملكة الجمال، وذكرياتها وهي في أجمل صورها، وهذه الصورة مثل الكثير من الصور التي تنشرها حورية من الماضي.

دوت الخليج يرصد أستعادة حورية فرغلي لذكريات مسابقة ملكة الجمال عام 2002

حورية فرغلي تنشر صورة لها من مسابقة ملكة الجمال

نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة لها من حفل تتويجها في مسابقة ملكة الجمال، ومنحها لقب ملكة جمال مصر عام 2002، وعلقت حورية على هذه الصورة، وكتبت:"ليت الشباب يعود يومًا"، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وعلق متابعيها بكلمات رقيقة يدعمونها بها، مثل:" العمر احساس وانتى جميله وجواكى طفله كلنا شايفينها على فكره"، و" حبيبتي انتي جميلة روحا وأخلاقها وشكلا ربنا يحفظكي ويحميكي ويديكي الصحة وراحة البال يارب العالمين.. تحية وتقدير من المغرب للغالية والفنانة القديرة حوريه"، وكتب لها أحد المعلقين أن ما أصابها هو حسد، وقال:" ما أصابك فهو من الحسد اذكري الله دائما مفيش غيره هو المنجي"، وشجعها أحدهم وقال:" يعود منين ؟ ابت انتى لسه صغنونه".

حورية فرغلي تنشر عدد من صورها القديمة

نشرت حورية فرغلي من فترة صورة قديمة لها، وهي ترتدي فستانًا مكشوف الظهر باللونين الأبيض والأسود، من خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكانت تبدوا بمظهر مختلف عما ظهرت به في الفترة الماضية، وزاد تفاعل الجمهور بشكل ملحوظ مع هذه الصورة، والكل عبر لها عن إعجابه بها وبجمالها بطرق مختلفة.

حورية فرغلي في مسلسل أيام

كانت حورية فرغلي تنشر صور في الأيام الماضية من كواليس تصوير مسلسل أيام، الذي الذي تم عرضه على أحد المنصات الإلكترونية، وكانت دائمًا ما تعرب عن شعورها بالسعادة من خلال تعليقاتها على هذه الصور.

مسلسل أيام من بطولة رياض الخولي، شيري عادل ، حورية فرغلي، أحمد صفوت وسلوى خطاب، ومعهم كوكبة من النجوم، حيث يقدمون قصة واحدة من الحواري وما يدور بها من خلافات وصدامات، ويتسلط الضوء على مدار الحلقات على معناة الفتاة اليتيمة التي تعيش في بيت عمها، وزوجة عمها التي تحاول بأي شكل إخراجها من البيت، وغيرها من الصص والقضايا التي تدور في تلك الحارة. مسلسل الأيام من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.