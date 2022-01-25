/675013/زوجي-هو-السبب-الفنانة-مديحة-حمدي-تكشف-لتحيا-مصر-أسباب-إعتزالها-فيديو

غابت الفنانة القديرة مديحة حمدي عن الفن لفترة تصل إلى 7 سنين، وبعد قرار عودتها للفن مرة أخرى، جاء أحدث ظهور لها كضيفة في استوديو موقع “دوت الخليج”، وحاورتها دينا دهب رئيس قسم الفن بالموقع، لتكشف لنا عن أسباب أبتعادها عن الفن وعن بعض تفاصيل حياتها التي لم تصرح بها من قبل.

دوت الخليج

عودة الفنانة مديحة حمدي

ظهرت الفنانة مديحة حمدي لأول مرة بعد إعتزالها كضيفة في استوديو دوت الخليج، وحكت عن أسباب إعتزالها فقالت:”هو أنا قعدت فترة كان زوجي تعب، محبتش أقوله ان أنا قعدت عشان هو تعبان عشان احنا كنا مخبيين عليه نوع المرض لحد ما توفاه الله يعني، فقولتله اشتغلت كتير وسنين طويلة فحان الوقت إني اقعد اتفرغ لحياة اسرية واقعد معاك اكتر، ولاقيته مرحب بده”.

وأردفت:”بعد مرور سنين طويلة من اكتئاب وحداد ومليش نفس قررت إني أرجع عشان خلاص عندي فراغ وزوجت أولاي وخلفوا واستقروا، وحسيت اني قطعة اكسسوار قاعدة في البيت، والتليفون بيسد الفراغات بشكل نسبي وبيبقى الليل طويل والنهار طويل.”.

وتابعت:”عملت أمسيات دينية مع الدكتور أحمد الكحلاوي مداح الرسول وكانت من تأليف سراج الدين عبد القادر”.

وأكملت حديثها:”طبيعة زوجي كرجل شرطة بيتوتية شوية وليا نظام في الحياة العائلية ومدخلش بيتي واحد او اتنين من الفنانين”.

وعند سؤالها عن مدى ترحيب أولادها برجوعهت قال:”هما مبسوطين أن وقت فراغي هستغله وشايفين أن كله محاسن بشرط مجيش على صحتي”.

مديحة حمدي ودروس الدين

وعند سؤالها هل عن أدوارها كان ردها:”أنا من شبرا بس مش بنسى موطني وطفولتي هناك رغم اني معزلة من فترة، بحس اني بنت الطينة بتاعت مصر فلما بتيجي تتوزع عليا الادوار ومقولتش لا على دور، اللي بيبتعلي بيبقى عارف ايه اللي ينفعلي”.

مديحة حمدي: اشتغلت المرأة المصرية بكل أنماطها

مردفة:”اشتغلت المرأة المصرية بكل أنماطها، وبالرغم من ان في 10 شخصيات للمرأةممنوع ظهورهم على الشاشة بس عملتها في المسرح زي “السيدة نسيبة بنت كعب”،وعملت كله في الاذاعة بس بقول قالت عائشة، في شكل قالت مريم كأني راوي بروي عنها، بس شوية روح الشخصية بتكون موجودة”.