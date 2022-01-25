صقيع وأمطار وحبات برد- الأرصاد تكشف التفاصيل الكاملة لطقس الغد

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس شديد البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.





وبالنسبة للظواهر الجوية، يتوقع الخبراء هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من (السلوم - مطروح - إسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - العريش) قد يصاحبها حبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الغربية - الشرقية - المنوفية) ومدن القناة وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، مع نشاط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد. وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 12 6

الإسكندرية 13 9

وادى النطرون 12 8

طنطا 13 7

شبين الكوم 13 7

دمنهور 12 7

بلطيم 14 8

مطروح 12 7

السلوم 11 8

سيوة 12 3

بورسعيد 13 7

دمياط 13 8

الزقازيق 12 7

المنصورة 12 7

الإسماعيلية 13 7

السويس 13 7

العريش 12 7

رفح 11 7

رأس سدر 14 7

نخل 12 1

نويبع 17 11

طابا 14 10

كاترين 05 3-

الطور 18 10

شرم الشيخ 18 12

الغردقة 18 12

مرسى علم 19 10

الفيوم 14 4

بنى سويف 13 4

المنيا 14 3

أسيوط 14 3

سوهاج 15 4

قنا 18 5

الأقصر 18 6

أسوان 18 7

إدفو 19 7

أبوسمبل 18 8

الوادى الجديد 18 5

شلاتين 21 10

أبو رماد 21 10

حلايب 20 11

رأس حدربة 21 10

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