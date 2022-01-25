مدبولى: هناك تكليفات خاصة من الرئيس بإعلان شرم الشيخ مدينة خضراء

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الاستعدادات "اللوجيستية" لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.





وشارك بالحضور الفعلى وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، والمهندس سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية.

وفى بداية اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى حرصه على متابعة الترتيبات اللوجستية بمدينة شرم الشيخ عن كثب استعدادا لاستضافتها؛ لمؤتمر الأطراف COP27 فى نوفمبر القادم، لما يمثله نجاح هذا المؤتمر من أهمية كبيرة فى تعزيز دور مصر فى الاهتمام بهذا الملف خلال الفترة المقبلة، ويدعم جهود الدولة فى هذا الإطار.

وفى السياق ذاته، لفت رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإعلان مدينة شرم الشيخ "مدينة خضراء"، فضلاً عن سرعة تشغيل المشروعات السياحية المتعثرة بها، لزيادة عدد الغرف الفندقية ومساعدة المستثمرين فى الاستفادة من حركة السياحة الوافدة، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية، وتطوير الطرق التى يتم تنفيذها حالياً، بالإضافة إلى الإسراع فى تنفيذ محطات شحن للسيارات الكهربائية داخل المدينة.

وفى هذا السياق، كلف الدكتور مصطفى مدبولى بتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة باستكمال الأعمال فى المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة، وذلك من خلال تشكيل لجنة برئاسة المحافظ، تضم فى عضويتها مسؤولى الوزارات والجهات المعنية، وأن تجتمع أسبوعيا لسرعة البت فى الطلبات المقدمة، واستصدار التراخيص اللازمة، كما كلف المحافظة بسرعة التعاقد مع الشركة المسئولة عن استكمال تركيب كاميرات المراقبة بالمدينة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مقترح تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، لافتة إلى أن المدينة الخضراء أو المستدامة هى مدينة صممت لتكون ذات أثر بيئى محدود، وذلك عبر تطبيق مبادئ ترشيد استهلاك الموارد، وتقليل النفايات ورفع وتيرة إعادة التدوير أو تحويل المخلفات لطاقة، وخفض معدل الانبعاثات والاعتماد على الطاقة المستدامة، وتشجيع تنمية الأعمال التجارية المستدامة، وبالتالى تحقيق المساهمة الشاملة للمدينة فى التغير المناخى.

وتطرقت الوزيرة إلى المحاور الرئيسية لهذا التصور، والتى تضمنت ادارة المخلفات الصلبة، والحد من استخدام الاكياس البلاستيك، والتوسع فى استخدام انظمة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطبيقات النقل المستدام، وتطوير حديقة السلام وحديقة النباتات المركزية، وتعظيم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والمحميات.

وفيما يتعلق بمحور إدارة المخلفات الصلبة، أشارت وزيرة البيئة إلى أن تحقيق ذلك سيتم من خلال تعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات، وزيادة الحصول على المفروزات وتعظيم العائد الاقتصادى منها، وتشغيل مصنع معالجة المخلفات بمنطقة "الخناصير" بالشكل الأمثل وفقاً للكود المصرى لأسس منظومة المخلفات، وأيضاً من خلال الإدارة السليمة لخلية الدفن الصحى التى تم إنشاؤها ضمن مشروع البنية التحتية لمنظومة النظافة، والتى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القضاء نهائياً على ممارسات الحرق العشوائى للمخلفات بالموقع، والحد من التلوث البيئى الناتج عن الإدارة غير السليمة للمخلفات، ومنع التدهور الصحى الناتج عن التلوث البيئى.