4 آلاف شركة تشارك فى معرض آراب هيلث 2022

جدة - نرمين السيد - تفقد الوفد الرسمى للهيئة العامة للرعاية الصحية، المشارك بفعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربى "آراب هيلث" 2022، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأجنحة الخاصة بالشركات المتخصصة فى مجالات التكنولوجيا الطبية للتعرف على أحدث الوسائل التكنولوجية التى تخص الذكاء الاصطناعى والأنظمة المتطورة للربط الإلكترونى ما بين الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية المختلفة، وكذلك التعرف على أحدث التقنيات وأجهزة الأشعة والتصوير الطبى والتشخيص عن بُعد والتعقيم ما قبل العمليات الجراحية.





وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن معرض ومؤتمر الصحة العربى هو الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، والذى يقام هذا العام بمركز دبى التجارى العالمى فى الفترة من 24 وإلى 27 يناير الجارى، تحت شعار "بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام"، وبمشاركة أكثر من 4000 شركة عارضة لأحدث الإبتكارات والتقنيات ومنتجات الأجهزة الطبية وآخر التطورات التى يشهدها قطاع الرعاية الصحية، وبحضور عدد من رؤساء هيئات الصحة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، و 150 من كبار مسؤولى الرعاية الصحية الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وأصحاب الرؤى والمتخصصين والمهنيين من جميع أنحاء العالم الذى يسعون إلى بناء استراتيجية رعاية صحية مستقبلية.

وأشار إلى أنه خلال فعاليات معرض ومؤتمر "آراب هيلث" 2022، ستكشف الهيئة عن أهم المشاريع التى لعبت دورًا حيويًا فى تعزيز مستقبل الرعاية الصحية بمصر، ومنها التجربة المصرية الرائدة فى مجال التغطية الصحية الشاملة المتمثلة فى مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، مستعرضًا ما حققته الهيئة من إنجازات فى مشاريع التحول الرقمى للخدمات، واستحداث الخدمات الطبية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، وتحقيق التفوق على المستويين الخدمى والإكلينيكى واستثمار ذلك فى تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بمستشفياتها، وغيرها من المشاريع الريادية لتحقيق استراتيجية الهيئة فى تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن آراب هيلث يشكل مناسبة لإبراز جهود ومشاريع الهيئة وما تم تحقيقه من إنجازات نوعية وأعمال تطويرية فى مجالات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وبناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة، كما يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والإطلاع على آخر المستجدات وبناء شراكات مع المؤسسات والشركات الصحية العالمية بما يواكب رؤية الهيئة التى تركز على بناء منظومة صحية راسخة لاستباق الفرص والتوجهات المستقبلية تماشيًا مع أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.

وتابع: "من المقرر عقد الهيئة لقاءات مع عدد من المدراء والمسئولين بهيئات الصحة فى المجموعة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، واستكمال زيارات الأجنحة الخاصة بالشركات المتخصصة فى التكنولوجيا الصحية، إضافة إلى زيارة العديد من المدن الطبية المتطورة بدبى، وبحث سبل التعاون مع مركز الذكاء الاصطناعى لاستكمال رقمنة الخدمات الصحية بالهيئة، وكذلك الإطلاع على كل ما هو جديد فى مجال المبادرات والبرامج الصحية وتعزيز الصحة الرقمية".

وأكد السبكى أن مشاركة الهيئة بفعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2022 للعام الثانى على التوالى، يؤكد ميلاد عملاق جديد فى مجال الرعاية الصحية فى المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة، عن طريق تعزيز الخدمات الصحية المستقبلية للهيئة وفق أحدث ما توصل إليه العلم ومعايير الجودة العالمية، وكذلك تعزيز ممارسات الصحة الرقمية والتطبيب عن بُعد للخدمات المقدمة للمتعاملين من قِبل الهيئة.