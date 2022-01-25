المرور توزع ورود وشيكولاتة وأعلام مصر على قائدى السيارات (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخية، وتحت إشراف اللواء خالد عزب مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية، وتحت رئاسة اللواء مومن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور.

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