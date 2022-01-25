التعليم العالي تُعقب على واقعة انتحال أحد الأشخاص لصفة طالب بمعهد المدينة...

توضح وزارة التعليم العالي تعقيبًا على واقعة انتحال أحد الأشخاص لصفة طالب بمعهد المدينة العالي بشبرامنت بمحافظة الجيزة، وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من الطالب المُقيد رسميا بالمعهد.
تؤكد الوزارة أن هذه الواقعة حاليًا محل تحقيق من جانب النيابة العامة ، كما تتابع الوزارة التحقيقات الجارية حاليا من جانب المعهد بشأن ملابسات هذه الواقعة.
و سيتم إعلان نتائج التحقيقات الجارية من جانب المعهد فور انتهائها.
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