وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بإنقاذ أم وأطفالها بلا مأوي من...

وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى بفحص شكوي وجود سيدة وأطفالها بلامأوى فى منطقة مدينة نصر، وانقاذها من برودة الجو الذي تشهده البلاد في الفترة الحالية.

وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع إلى مكان تواجد السيدة وأطفالها وتم إجراء بحث حالة لها وتبين أن السيدة تدعي ش.ج.ر وتبلغ من العمر ٢٦ عاما متزوجة ولديها ثلاثة أطفال ، حيث إن الزوج كان يعمل بائع متجول بالعتبة الا انه أصيب بمرض نفسى وعلى أثره تم إيداعه بأحد المستشفيات الصحة النفسية.

وقامت والدة الزوج بطردها وأطفالها للشارع فخرجت تعيش على مساعدات أهل الخير متخذة من الشارع مأوي لها، ونجح فريق التدخل السريع بإقناعها بايداعها بأحد مراكز استضافة و توجيه المرأة التابع للوزارة، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرأة وتم استقبالها بأحد مراكز استضافة وتوجيه المرأة.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل .