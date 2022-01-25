تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم 25 الجاري إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القبرصي الجديد "يوانيس كاسوليدس" وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن الوزير شكري قدَم التهنئة لنظيره القبرصي على توليه منصبه، ومقدماً إليه دعوة لزيارة القاهرة، كما أعرب عن التطلع إلى العمل بشكل مشترك لاستمرار دفع العلاقات الوثيقة بين البلدين بما يُعزز من مواصلة التعاون في مختلف المجالات.
أضاف السفير حافظ، أن الوزيرين توافقا على أهمية العمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في منطقة المتوسط. هذا، وتناول الاتصال تبادل الرؤى حول مُجمل القضايا الإقليمية، حيث عرض الوزير شكري للجهود المصرية في هذا الصدد، واتفق الوزيران على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية سامح شكري يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القبرصي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.