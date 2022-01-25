/675014/اتفاق-مصري-جزائري-على-ضرورة-التوصل-لحل-عادل-شامل-للقضية-الفلسطينية

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون ، حول مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن رئيس الجزائر الجهود المصرية في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بينما أكد الرئيس أن جهود مصر تنبع من مسئولية مصر الإقليمية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وتم التوافق بين الرئيسين على أهمية الانخراط في مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل شامل ودائم للقضية وفقًا للمرجعيات الدولية

مراسم الاستقبال الرسمي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بقصر الاتحادية الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وتم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيسين. تطورات القضية الفلسطينية وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي مشترك: قد بحثنا آخر تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق تطلعاته في دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية.

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