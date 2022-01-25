عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2022 ، المسلمون فى جميع أنحاء الوطن العربي يتطلعون إلى معرفة الأيام التى تفصلنا عن شهر رمضان الكريم والذى يمثل مناسبة لكل المواطنين فى مصر والعالم العربي، حيث تتم ممارسة الطقوس الدينية فى أجواء رمضانية جميلة.

دوت الخليج

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2022

ووفقًا للأيام التى تفصلنا عن شهر رمضان الكريم فإنه من المقرر أن يبدأ بعد 77 يومًا من الآن، ويستعد المواطنين إلى استقباله من خلال توفير المواد الأساسية التى يحتاجونها خلال أيام الشهر الكريم.

شهر رمضان 2022

ويتم الاحتفاء بشهر رمضان الكريم من المسلمين فى مصر بشكل خاص حيث يعتاد الكثير منهم على تزيين الشوارع خلال أيام الشهر الكريم، كما تجب العديد من الموائد التى تستقبل المسافرين على طول الطرق الرئيسية.

وحسب التقويم الخاص بالشهور الميلادية فإن شهر رمضان الكريم سيأتى بالتزامن مع شهر أبريل المقبل، بينما سينتهى فى منتصف شهر مايو المقبل وخاصة يوم 13 مايو 2022.

وقبل انتشار وباء كورونا كانت الأسرة المصرية تجتمع على الفطار خلال شهر رمضان الكريم من كل عام حيث تكون الأيام الأولى للشهر الكريم مناسبة للقاء جميع أفراد الأسرة المصرية.

اقرأ أيضًا: النائب رمضان أبو حسان يستعرض أزمة أرض جمعية الإسكان ببنى سويف مع هيئة المجتمعات العمرانية «فيديو»

وتحرص الحكومة المصرية فى كل عام على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال الشهر الكريم حيث سيتم ضخ كافة المواد الغذائية التى تكفي الشهر الكريم.