/675017/تكليف-رئاسي-للحكومة-بإعلان--شرم-الشيخ--مدينة-خضراء

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة الاستعدادات "اللوجيستية" لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، وذلك بمشاركةالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، والمهندس سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية.

دوت الخليج

الدكتور مصطفي مدبولي في بداية الاجتماع حرصه على متابعة الترتيبات اللوجستية بمدينة شرم الشيخ عن كثب استعدادا لاستضافتها لمؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر القادم، لما يمثله نجاح هذا المؤتمر من أهمية كبيرة في تعزيز دور مصر في الاهتمام بهذا الملف خلال الفترة المقبلة، ويدعم جهود الدولة في هذا الإطار.

تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان مدينة شرم الشيخ "مدينة خضراء"، فضلًا عن سرعة تشغيل المشروعات السياحية المتعثرة بها، لزيادة عدد الغرف الفندقية ومساعدة المستثمرين في الاستفادة من حركة السياحة الوافدة، هذا بالإضافة إلي الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية، وتطوير الطرق التي يتم تنفيذها حاليًا، بالإضافة إلي الإسراع في تنفيذ محطات شحن للسيارات الكهربائية داخل المدينة.

إلزام المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ

الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، من جانبه، أشار إلي أن الوزارة في اجتماعات متواصلة مع الوزراء المعنيين، ومحافظ جنوب سيناء، لسرعة الانتهاء من التكليفات ذات الصلة بالاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP27، مستعرضًا في هذا الصدد بعضًا من هذه الجهود، والتي تضمنت إصدار قرار وزاري بإلزام المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولي) بالحصول علي "الشهادة الخضراء"(شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاُ لمفهوم السياحة المستدامة). الوزير استعرض نتائج التنسيق الجاري بهدف توفير الغرف الفندقية أثناء الحدث، والتي تضمنت، من بين أمور أخري، نسب الغرف المخصصة بكل فندق لصالح المؤتمر، وأسعار الغرف المحددة للمشاركين بالمؤتمر، وشروط السداد وإلغاء الحجوزات، فضلًا عن توفير منصة إلكترونية لقيام المشاركين بالحجز من خلالها تتضمن الأسعار الموحدة والمحددة سالفًا لكل فئة من المنشآت الفندقية.

تيسير إجراءات الحصول على التراخيص

وكلف الدكتور مصطفي مدبولي بتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة باستكمال الأعمال في المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة، وذلك من خلال تشكيل لجنة برئاسة المحافظ، تضم في عضويتها مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وأن تجتمع اسبوعيًا لسرعة البت في الطلبات المقدمة، واستصدار التراخيص اللازمة. كما كلف المحافظة بسرعة التعاقد مع الشركة المسئولة عن استكمال تركيب كاميرات المراقبة بالمدينة.

مقترح تحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مقترح تحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء، لافتة إلى أن المدينة الخضراء أو المستدامة هي مدينة صممت لتكون ذات أثر بيئي محدود، وذلك عبر تطبيق مبادئ ترشيد استهلاك الموارد، وتقليل النفايات ورفع وتيرة إعادة التدوير أو تحويل المخلفات لطاقة، وخفض معدل الانبعاثات والاعتماد على الطاقة المستدامة، وتشجيع تنمية الأعمال التجارية المستدامة، وبالتالي تحقيق المساهمة الشاملة للمدينة في التغير المناخي.

الوزيرة تطرقت إلى المحاور الرئيسية لهذا التصور، والتي تضمنت ادارة المخلفات الصلبة، والحد من استخدام الأكياس البلاستيك، والتوسع في استخدام أنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطبيقات النقل المستدام، وتطوير حديقة السلام وحديقة النباتات المركزية، وتعظيم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والمحميات.