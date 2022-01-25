/675018/إصابة-لاعبي-المنتخب-الوطني-لكرة-اليد-قبل-كأس-أمم-إفريقيا

تعرض ثنائي المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، ونادي الزمالك، خالد وليد وحسن قداح، بعد إجراءات الإشاعات للاعبين في الساعة المبكرة من صباح اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد عمرو علي رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق خالد وليد خلال مباراة طلائع الجيش اليوم بدوري المحترفين.

كان خالد وليد تعرض لخلع في الكتف اثناء المباراة وعليه قام طبيب الفريق برد كتفه وعمل الاسعافات الاولية له.

وأكد عمرو علي أن التشخيص المبدئي للإصابة عبارة عن خلع في مفصل الكتف الأيمن وتم عمل رد الخلع بالملعب.

أضاف طبيب فريق اليد أنه سيتم عمل فحوصات وأشعة للاعب سيتحدد عليها البرنامج العلاجي والتأهيلي ومدة غياب اللاعب عن الملاعب.

منتخب مصر بالكأس الذهبي

يشارك المنتخب المصري في بطولة الكأس الذهبي، بجانب منتخب النرويج، ومنتخب الدنمارك بطل العالم، ومنتخب فرنسا حامل ذهبية الأولمبياد.

وذكر الاتحاد الأفريقي في بيانه أن البطولة تم تأجيلها لتقام بين يومي 22 يونيو، و2 يوليو 2022، مؤكدا إعادة القرعة في وقت لاحق.

واعتذر منتخبا الدنمارك والنرويج عن عدم المشاركة في بطولة الكأس الذهبي الدولية الودية والتي كان من المقرر إقامتها في باريس من 7 إلى 9 يناير بمشاركة مصر وفرنسا منظم البطولة.

واعتذر منتخبا الدنمارك والنرويج خشيا الاصابة بفيروس كورونا بسبب التنقلات، قبل المشاركة في كأس الأمم الأوروبية لكرة اليد، والتي كان من المقرر إقامتها في المجر في 15 يناير.

منتخب كرة اليد

حقق منتخب اليد الفوز في 5 مواجهات من أصل 6، في أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

منتخب مصر أمام وصيف العام

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، والتقى مع منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي من المسابقة.