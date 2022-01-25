/675020/أول-رد-رسمي-من-وزارة-التعليم-العالي-على-واقعة-انتحال-طالب-صفة-مصطفى-محمد-لاعب-منتخب-مصر-صور

علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، على واقعة انتحال طالب لصفة مصطفى محمد لاعب منتخب مصر خلال تواجده في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة بياناً يفيد بكافة التفاصيل الخاصة بالواقعة والرد عليها وكشف ملابساتها.

وجاء البيان كالتالي:

أقوال المتهم بأداء الامتحانات بدلا من مصطفى محمد «مش أول مرة»

قامت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحقيق مع الشاب الذي تواجد داخل معد أبو المنرس بمحافظة الجيرة، لأداء الامتحانات بدلا من مصطفى محمد لاعب منتخب مصر الأول.

ويتواجد مصطفى محمد مع منتخب مصر حاليا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، ورغم ذلك تواجد صديقة داخل لجنة الامتحان بدلا منه.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة اليوم، أنها ليست المرة الأولى الذي يتواجد بها داخل مقر لجنة الامتحان بدلا من اللاعب، وقام بالتواجد 3 مرات سابقة ولم يتم الكشف معرفة الأمر.

وزارة التعليم العالي

وتابع "مراقب اللجنة قام بالتشكيك في هويتي وطلب إظهار البطاقة الشخصية ورفضت بشدة وتم كشف الأمر، وأن هذا الامتحان هو الرابع الذي أوقم بالتواجد فيه بدلا من مصطفى محمد".

وواصل "كنت خايف على مستقبل مصطفى محمد وأنا خريج كلية الآداء من 3 سنوات ولأن مصطفى صديقي قمت بالتواجد بدلا منه".

صديق مصطفى محمد يدخل الإمتحان بدلاً منه والشرطة تتدخل

شهد أحد المعاهد المصرية صباح اليوم والواقعة في مركز أبو النمرس بالجيزة، بعد اكتشاف مراقبي إحدى اللجان عملية تزوير لدى أداء شاب للامتحان بدلًا من مهاجم المنتخب الوطني مصطفى محمد المتواجد مع كتيبة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وتلقى مركز أبو النمرس بلاغا من مسئولي المعهد العالي بشبرامنت، بضبط خريج كلية آداب كان يؤدي الامتحان بدلا من مهاجم المنتخب الوطني مصطفى محمد، المقيد بالفرقة الثانية، والذي اعترف أنه صديقه ويقوم بمساعدته أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

مصطفى محمد مع منتخب مصر

ويستعد المنتخب الوطني للقاء كوت ديفوار، الأربعاء المقبل، في الساعة السادسة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين، في دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلعب مصطفى محمد في صفوف جالطة سراي التركي، والذي انتقل إليه على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.