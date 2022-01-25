/675022/بعد-أزمة-أصحاب-ولا-أعز-ياسمين-عبد-العزيز-تدعم-منى-زكي-وأحمد-حلمي-بهذه-الطريقة

بعد فتح النيران على الفنانة منى زكي؛ بسبب فيلمها الأخير أصحاب ولا أعز، الذي تم عرضه على منصة نتفليكس الإلكترونية، قام الفنانون بحملة دعم لمنى زكي من خلال نشر صورًا لها من حياتها الشخصية، أدوار قدمتها أو خلسات تصوير خاصة بالدعايا لمنتجات معينة أو تم وضعها على أغلفت المجلات، ومنهم من كتب كلمات داعمة لها، ومنهم من أكتفى بالصور مثل ياسمين عبد العزيز.

دوت الخليج

ياسمن عبد العزيز تدعم منى زكي

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها مع أصدقائها المقربين، منى زكي وأحمد حلمي، من خلال خاصية القصص المصورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عبر حسابها الرسمي.

ونشرة صورة ثانية لها هي ومنى زكي من أحد الصور القديمة، وبهذا قدمت ياسمين الدعم لصديقتها منى، في ظل ما تخوضه الثانية من حملة من الهجمات العنيفة المستمرة، بسبب مشهدًا لها في فيلمها الآخير "أصحاب ولا أعز"، وتدعم بقاء الزوجين أحمد حلمي ومنى زكي على وفاق تام، رغم ما ينتشر من شائعات عن طلاقهما.

حقيقة طلاق منى زكي واحمد حلمي

علم موقع دوت الخليج أن الاخبار المتداولة حول آخر أخبار منى زكى وأحمد حلمي بعد أزمة أصحاب ولا أعز، من طلاق وخلافه ليس لها أي صحة وأنها مجرد شائعات خرج من السوشيال ميديا.

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إصابة ياسمين عبد العزيز بكورونا

وكانت أُصيبت مؤخرًا النجمة المتألقة ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد (Covid _19)، حيث خضعت لمسحة طبية وثبُت إيجابية نتيجتها.

وتخضع عبد العزيز حاليًا للعزل المنزلي حيث أن حالتها مستقرة ولم تتطلب دخول المستشفى، ومن المقرر أن تخضع لمسحة طبية أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتعد هذة المرة الثانية التي تصيبت فيها ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا، حيث أصيبت من قبل أثناء تصوير مسلسلها الأخير «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في الماراثون الرمضان المنصرم، وشاركها البطولة زوجها النجم أحمد العوضي.

على الصعيد الآخر، فتحت النجمة المتألقة ياسمين عبد العزيز صندوق الذكريات، وشاركت متابعيها احتفالات زوجها الفنان أحمد العوضي بعيد ميلادها على مدار 4 سنوات.