/675026/وكيل-لجنة-الثقافة-والإعلام-بمجلس-الشيوخ-مهنئا-رجال-الشرطة-أمن-وأمان-الوطن

هنأ النائب محمد سعيد الدابي ، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ ، عضو مجلس الشيوخ ، رجال الشرطة المصرية بعيدهم السابع والستين، وقدم تحية تقدير واعتزاز لأرواح الشهداء الأبرار ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح الدابي ، أنه يوم من أمجد أيام الشعب المصري ففي يوم 25 يناير 1952 وقف نفر قليل من رجال الشرطة المصرية البواسل في وجه عدو محتل بريطاني غاشم يفوقهم عدداً وعتاداً ليسقط معظمهم بين شهيد وجريح ليسطروا بدمائهم تاريخا مجيدا في حب الوطن والزود عن ترابه .

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، قد توجه إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة والتي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.

وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ مهنئا رجال الشرطة أمن وأمان الوطن

وجاء نص الكلمة: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يطيب لي والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأخلص التهانى وعميق التقدير بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة، تلك الذكرى التي جسَّد فيها رجال الشرطة أصدق معاني الوفاء بالعهد والفداء للوطن، وترجموا فيها أسمى قيم العطاء والتضحية، وبهذه المناسبة أود أن أنقل لسيادتكم نيابة عن هيئة الشرطة أصدق مشاعر التقدير والاعتزاز مجددين العهد على مواصلة الجهود والتضحيات والنهوض برسالة الأمن لصون مكتسبات الوطن.. داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطاكم ويوفقكم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء لمصرنا الغالية وكل عام وسيادتكم بخير».