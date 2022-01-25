/675029/برلمانى-بعيد-الشرطة-تضحيات-رجال-الشرطة-في-مواجهة-الإرهاب-سيسجلها-التاريخ

هنأ النائب عبدالرحيم كمال ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن ، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع رجال الشرطة المصرية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70، مثمنا الدور الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن والمواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح عبدالرحيم ، في بيان له اليوم، أن تضحيات رجال الشرطة المصرية العظيمة في مواجهة الإرهاب والخارجين عن القانون سيسجلها التاريخ، وهذا ليس بجديد على جهاز الشرطة المصرية الذى تصدى رجاله ببسالة لكل محاولات النيل من استقرار الوطن، متقدما بخالص التحية والاعتزاز لشهدائنا من أبطال الشرطة المصرية ‏البواسل الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتنعم مصر بالأمن والأمان.

برلمانى بعيد الشرطة: تضحيات رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب سيسجلها التاريخ

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، قد توجه إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة والتي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.

وجاء نص الكلمة كالتالي : «الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يطيب لي والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأخلص التهانى وعميق التقدير بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة، تلك الذكرى التي جسَّد فيها رجال الشرطة أصدق معاني الوفاء بالعهد والفداء للوطن، وترجموا فيها أسمى قيم العطاء والتضحية، وبهذه المناسبة أود أن أنقل لسيادتكم نيابة عن هيئة الشرطة أصدق مشاعر التقدير والاعتزاز مجددين العهد على مواصلة الجهود والتضحيات والنهوض برسالة الأمن لصون مكتسبات الوطن.. داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطاكم ويوفقكم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء لمصرنا الغالية وكل عام وسيادتكم بخير».