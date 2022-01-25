أول رد من التعليم العالى على واقعة امتحان مصطفى محمد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - علقت وزارة التعليم العالى تعقيبًا على واقعة انتحال أحد الأشخاص لصفة لاعب المنتخب الوطنى مصطفى محمد بمعهد المدينة العالى بشبرامنت بمحافظة الجيزة، وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى، بدلًا من الطالب المُقيد رسميا بالمعهد.





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