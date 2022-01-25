شكرى يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية القبرصى الجديد

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القبرصى الجديد يوانيس كاسوليدس، وذلك فى إطار العلاقات الوثيقة التى تجمع بين البلدين الصديقين.





وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكرى قدَم التهنئة لنظيره القبرصى على توليه منصبه، موجها إليه دعوة لزيارة القاهرة، معربا عن التطلع إلى العمل بشكل مشترك لاستمرار دفع العلاقات الوثيقة بين البلدين، بما يُعزز من مواصلة التعاون فى مختلف المجالات. وأضاف السفير حافظ، أن الوزيرين توافقا على أهمية العمل على تعزيز الاستقرار الإقليمى، خاصة فى منطقة المتوسط. وتناول الاتصال الهاتفى تبادل الرؤى حول مُجمل القضايا الإقليمية، حيث عرض الوزير شكرى الجهود المصرية فى هذا الصدد، واتفق الوزيران على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.

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