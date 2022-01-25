- 1/3
- 2/3
- 3/3
وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع إلى مكان تواجد السيدة وأطفالها وتم إجراء بحث حالة لها وتبين أن السيدة تدعي ش.ج.ر وتبلغ من العمر 26 عاما متزوجة ولديها ثلاثة أطفال، حيث إن الزوج كان يعمل بائع متجول بالعتبة الا انه أصيب بمرض نفسى وعلى أثره تم إيداعه بأحد المستشفيات الصحة النفسية.
وقامت والدة الزوج بطردها وأطفالها للشارع فخرجت تعيش على مساعدات أهل الخير متخذة من الشارع مأوى لها، ونجح فريق التدخل السريع بإقناعها بايداعها بأحد مراكز استضافة و توجيه المرأة التابع للوزارة، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرأة وتم استقبالها بأحد مراكز استضافة وتوجيه المرأة.
جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن توجه فريق التدخل السريع بإنقاذ أم وأطفالها بلا مأوى من برودة الطقس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.