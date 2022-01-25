التضامن توجه فريق التدخل السريع بإنقاذ أم وأطفالها بلا مأوى من برودة الطقس

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى بفحص شكوى وجود سيدة وأطفالها بلامأوى فى منطقة مدينة نصر، وإنقاذها من برودة الجو الذى تشهده البلاد في الفترة الحالية.





وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع إلى مكان تواجد السيدة وأطفالها وتم إجراء بحث حالة لها وتبين أن السيدة تدعي ش.ج.ر وتبلغ من العمر 26 عاما متزوجة ولديها ثلاثة أطفال، حيث إن الزوج كان يعمل بائع متجول بالعتبة الا انه أصيب بمرض نفسى وعلى أثره تم إيداعه بأحد المستشفيات الصحة النفسية.

وقامت والدة الزوج بطردها وأطفالها للشارع فخرجت تعيش على مساعدات أهل الخير متخذة من الشارع مأوى لها، ونجح فريق التدخل السريع بإقناعها بايداعها بأحد مراكز استضافة و توجيه المرأة التابع للوزارة، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرأة وتم استقبالها بأحد مراكز استضافة وتوجيه المرأة.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل.