عاجل- ثلوج وأمطار شديدة.. الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تسيطر على طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وجاء تحذير هيئة الأرصاد من تقلبات جوية سريعة تشمل أمطار متفاوتة الشدة، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ونشاط للرياح، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية. وجاءت تفاصيل البيان :

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء على مدار اليوم.

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