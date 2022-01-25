مصر تستضيف خلوة حول ترتيبات ما بعد 2021 فى الصومال

جدة - نرمين السيد - يُنظم مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، اليوم الثلاثاء ولمدة يومين، خلوة حول ترتيبات ما بعد 2021 بالصومال، وذلك بمشاركة كل من الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، وعدد من الشركاء الدوليين.





وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان اليوم - أن السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية يرأس الجانب المصرى فى الخلوة، بينما يرأس الجانب الصومالى نائب وزير الخارجية والتعاون الدولى محمود عبدى حسن. وأضافت الوزارة أن استضافة هذه الخلوة تأتى فى ضوء جهود مصر المتواصلة لدعم السلام والاستقرار فى الصومال، والمساهمة فى بناء قدرات مؤسساتها الوطنية، فضلاً عن الإعداد للنسخة القادمة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والذى يتولى المركز مهام سكرتاريته التنفيذية. وتهدف الخلوة إلى إفساح المجال لعقد مشاورات غير رسمية بين المسئولين الصوماليين والشركاء الأفارقة والدوليين، لمناقشة ترتيبات ما بعد 2021 فى الصومال فى ضوء انتهاء ولاية بعثة "أميصوم" للاتحاد الإفريقى فى 31 مارس 2022 وطبيعة البعثة الجديدة التابعة للاتحاد ومهامها، فضلاً عن بحث إمكانية انخراط الأمم المتحدة والشركاء الدوليين بصورة أكبر فى دعم ومساندة البعثة الجديدة. وتتناول الخلوة موضوعات عدة، بما فى ذلك سبل دعم قدرات بعثة الاتحاد الإفريقى الجديدة للوفاء بالاحتياجات الأمنية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والدور المتوقع لمركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات ومقره القاهرة، والدعم المرجو من الشركاء الدوليين لتمكين الصومال من تجاوز تحديات المرحلة الحالية وتعزيز جهود بناء المؤسسات والقدرات وتحقيق التنمية فى الصومال.

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