محافظ مطروح يبعث برسالة شكر للرئيس السيسى بعد نجاح مهرجان التمور بسيوة

جدة - نرمين السيد - بعث خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء، رسالة شكر وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ختام المهرجان الدولى الخامس للتمور المصرية بسيوة فى الفترة من 22 وحتى 24 يناير الجارى، بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعى.





وأعرب المحافظ - فى بيان - عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لشمول المهرجان بالرعاية الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مما كان له عظيم الأثر ولأهالى واحة سيوة مع اهتمامه البالغ بسيوة مما ساهم بشكل كبير وفعال فى نجاح هذا المهرجان والذى شارك به أكثر من 84 شركة ومؤسسة كبرى فى إنتاج التمور ببعض الدول العربية الشقيقة والمحافظات المصرية. وأكد محافظ مطروح بالنيابة عن جميع أهالى المحافظة عامة حراس البوابة الغربية لمصر بجميع قيادتها التنفيذية والشعبية والحزبية وقوفهم جميعا صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة مع تجديد التأييد المطلق لكافة القرارات الرشيدة للانطلاق بسفينة الوطن نحو مزيد من آفاق التنمية والاستقرار لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، والتى بدأ يشعر بها جميع المواطنين بالجمهورية الجديدة.

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