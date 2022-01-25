تبدأ من 158 جنيها.. رسوم الامتحانات لجميع الشهادات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنه يتم سداد الرسوم للعام الدراسى 2021 – 2022، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد عليها الوزارة، ومكاتب البريد بموجب الرقم القومى للطالب. وجاءت الرسوم كالتالى:- - رسم امتحان الشهادة الإعدادية: 158 جنيهًا. - رسم امتحان الثانوية العامة: سداد المرة الأولى والثانية 210 جنيهات، وسداد المرة الثالثة والرابعة 410 جنيهات. - رسوم امتحانات الدبلومات الفنية بنظام 3 أو 5 سنوات: سداد المرة الأولى والثانية والثالثة 208 جنيهات. سداد المرة الرابعة 308 جنيهات. - رسم امتحان المواد القومية: تخفيضها لـ300 جنيه عن كل مادة بدلا من 1500 جنيه عن كل مادة. - رسم امتحان منازل ثانوى عام صف أول وثانى: سداد رسوم 300 جنيه. - رسم امتحان عمال تعليم فنى صف أول وثانى: سداد رسوم 400 جنيه.

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