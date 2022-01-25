غرفة السياحة: غلق باب تسجيل الشركات على بوابة العمرة

أعلنت غرفة الشركات السياحية غلق باب تسجيل وتفعيل الشركات السياحية الراغبة في تنظيم رحلات عمرة ١٤٤٣هـ على بوابة المصرية للعمرة.

وقالت الغرفة في بيان لها انه في اطار الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم العمرة الحالي فقد اكدت وزارة السياحة ان اليوم اخر موعد لتلقي الطلبات الشركات بالإدارة العامة للسياحة الدينية والخاصة بتفعيل المشرفين – واستعارة المشرفين بين الشركات التي يملكها شخص واحد – وانهاء المواقف القانونية للشركات بالوزارة- والشراكة في عقود الوكالة للشركات التي يملكها شخص واحد.



كما أعلنت الغرفة عن أن اليوم آخر موعد لتقديم طلبات الشركات السياحية لتنفيذ برامج رحلات العمرة ذات الخمس نجوم والتي لا تتعدى عددها خمس مواطنين تجمعهم صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثلنية مؤيدة بالمستندات وذلك لمرة واحدة خلال موسم العمرة الحالي ١٤٤٣هـ، مشيرة ان تلك الطلبات تسلم باليد بإدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة والاثار .

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في وقت سابق اعتمد الضوابط المنظمة للعمرة لموسم 1443 هـ، استعدادا لبدء الرحلات أشهر رجب وشعبان ورمضان وفقا لقرار مجلس الوزراء.

واشترطت الوزارة الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، والالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.

وتلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام.

وتلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة نيابة عن الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بإبرام وثيقة تأمين صحي يغطى نفقات علاج المعتمر أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية حتى عودته إلى البلاد، على ألا تقل قيمة وثيقة التأمين الصحى المشار إليها عن مبلغ 100 ألف جنيه للمعتمر الواحد شاملة مصاريف الحجز والعلاج والتحاليل بالمملكة العربية السعودية