بمناسبة احتفالات عيد الشرطه مديرية أمن القاهرة توزع الهدايا بالشوارع والميادين.. صور

في إطار الاحتفالات بعيد الشرطه 70 قامت مديريه أمن القاهره بالاحتفال مع المواطنين بالشوارع والميادين من خلال اتوبيس مكشوف مجهز يستقله عدد من ضباط وضابطات من مختلف جهات المديريه وبمشاركة عدد من أطفال مبادرة ( قادرون باختلاف ) يقومون بتوزيع الهدايا العينيه والشيكولاتة والورود علي المواطنين. وقد تضمنت تلك الهدايا علي ادوات مدرسيه ولعب اطفال ومطويات إرشادية وأكواب وكمامات ومطهرات وجميعها تحمل شعار عيد الشرطه 70 . وقد استقبل المواطنين رجال الشرطه بالترحاب مؤكدين علي إعتزازهم وتقديرهم لما يقدمونه من تضحيات في سبيل تحقيق رساله الأمن السامية، وفي نهاية اليوم تم دعوه اطفال مبادرة "قادرون باختلاف" لمأدبة غداء بنادي ضباط أمن القاهره بالمنيل.

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