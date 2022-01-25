مصر تستضيف خلوة حول ترتيبات ما بعد 2021 فى الصومال

يُنظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، يومي 25 و 26 يناير الجاري، خلوة حول ترتيبات ما بعد 2021 بالصومال، بمشاركة كل من الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وعدد من الشركاء الدوليين.

يرأس الجانب المصرى في الخلوة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، بينما يرأس الجانب الصومالي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي محمود عبدي حسن.

وتأتي استضافة هذه الخلوة في ضوء جهود مصر المتواصلة لدعم السلام والاستقرار في الصومال والمساهمة في بناء قدرات مؤسساتها الوطنية، فضلاً عن الإعداد للنسخة القادمة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي يتولى المركز مهام سكرتاريته التنفيذية.

كما تهدف الخلوة إلى إفساح المجال لعقد مشاورات غير رسمية بين المسئولين الصوماليين والشركاء الأفارقة والدوليين لمناقشة ترتيبات ما بعد 2021 في الصومال في ضوء انتهاء ولاية بعثة "أميصوم" للاتحاد الإفريقي في 31 مارس 2022 وطبيعة البعثة الجديدة التابعة للاتحاد ومهامها، فضلاً عن بحث إمكانية انخراط الأمم المتحدة والشركاء الدوليين بصورة أكبر في دعم ومساندة البعثة الجديدة.

وتتناول الخلوة موضوعات عدة بما في ذلك سبل دعم قدرات بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة للوفاء بالاحتياجات الأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والدور المتوقع لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات ومقره القاهرة، والدعم المرجو من الشركاء الدوليين لتمكين الصومال من تجاوز تحديات المرحلة الحالية وتعزيز جهود بناء المؤسسات والقدرات وتحقيق التنمية فى الصومال