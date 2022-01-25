وزير الرياضة ومحافظ أسوان يعقدان لقاء مع ذوى الهمم المشاركين ضمن فوج رحلات قطار الشباب المخصص لـ "قادرون باختلاف"

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- فى لقاء عقده اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع مجموعة من النشء والشباب من ذوى القدرات والهمم المشاركين ضمن فوج قطار الشباب للأقصر وأسوان، الذى خصصته وزارة الشباب والرياضة لقادرون باختلاف ضمن فعاليات برنامج "اعرف بلدك" الذى تنفذه الوزارة.

يشارك فى الفوج 500 من النشء والشباب والفتيات من ذوى القدرات والهمم من 17 محافظة، خلال الفترة 21-28 يناير الجارى، ويأتى فى إطار المخرجات المعنية بتنفيذ توصيات احتفالية "قادرون باختلاف" التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لمحافظ أسوان لحرصه على لقاء أبناء مصر القادرون باختلاف المشاركين فى برنامج "اعرف بلدك"، الذى تنفذه الوزارة، وتقديم كل التسهيلات المتعلقة بانتقالاتهم داخل المحافظة، ودخولهم للمزارات السياحية والأثرية المختلفة فى ضوء التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان على مستوى قطاعى الشباب والرياضة.

من جانبه، رحب محافظ أسوان بذوى القدرات والهمم المشاركين فى فوج رحلات قطار الشباب ، متمنياً لهم طيب الإقامة خلال تواجدهم بمحافظة أسوان ، مقدماً الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على تخصيص فوج من الرحلات لأبناء مصر القادرون باختلاف، والتعاون فى تنفيذ برامج ومشروعات وأنشطة مخصصة لهم.

يذكر أن مشروع "اعرف بلدك" تنفذه وزارة الشباب والرياضة بهدف تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية وتنمية روح الولاء والانتماء، وتشجيع السياحة الداخلية، ويتم زيارة أبرز المعالم بالأقصر منها "معبد الكرنك - معبد الأقصر - متحف الأقصر، البر الغربي، معبد حتشبسوت، جزيرة الموز، معبد هابو، وادى الملوك"، وفى أسوان يتم زيارة "متحف النوبة، السد العالي، المسلة الناقصة، جزيرة النباتات، معبد فيلة، القرية النوبية".