/675028/جوزي-قالي-لو-لبستي-الحجاب-مش-هسمحلك-تقلعيه-مديحة-حمدي-تروي-لتحيا-مصر-أسرار-شخصية-لأول-مرة-فيديو

غابت الفنانة القديرة مديحة حمدي عن الفن لفترة تصل إلى 7 سنين، وبعد قرار عودتها للفن مرة أخرى، جاء أحدث ظهور لها كضيفة في استوديو موقع “دوت الخليج”، وحاورتها دينا دهب رئيس قسم الفن بالموقع، لتكشف لنا عن أسباب أبتعادها عن الفن وعن بعض تفاصيل حياتها التي لم تصرح بها من قبل.

دوت الخليج

مديحة حمدي تكشف عن أسرار شخصية

سُؤلت الفنانة مديحة حمدي هل شخصيتها الطيبة في معظم أدوارها هي نفس شخصيتها في البيت مع أولادها أم لا، وكان ردها:” اللي كان عامل توازن جوزي عشان كان ظابط شرطة من قرية فطبيعة المهنة كانت مخلياه شديد، وكانت الكلمة اللي بيقولها لا يتراجع فيها”.

وعن أحفادها قالت:” أنا في مقولة كده بالنسبة لأحفادي بتوصفهم وهي للحفيد فرحتان فرحة عن القدوم وفرحة عند النزول لكن هما غاليين عليا”.

خطوة التمثيل في حياة مديحة حمدي

وقالت عن بداية فكرة التمثيل بالنسبة لها:”انا اتربيت مع والدي كان مندوب مصر الدائم في اليونيكسو وكان مضطلع على الخواجات، اللي كانت مسنداني امي، احنا 5 احنا امبراطورية الميم، ساعتها قالي تذكري انك على قورتك امبراطورية الميم دي كلها”.

مرفة:”وكان لزوجي شروط زي شروط والدي عشان قالي مش عايز حد يجي يقولي صورة زوجتك في مجلة أو جورنال”.

الحجاب في حياة مديحة حمدي

وقالت عن الحجاب:”ربنا دخلني على الدين برفق لحد ماحسيت اني عايزة أتحجب 22 رمضان 1992، دخلت لزوجي وقولتله أنا هتحجب قالي موافق بس مش هسمحلك تقلعيه، قولتله هكلم شيخ وكلمت شيخ قالي توكلي على الله عشان ماهو حرام حرام وما هو حرام حرام اعملي الحلال وراعي بيتك ودينك وأولادك”.

وعند سؤالها هل يمثل الحجاب معضلة في حياتها قال:”مش بيأيدني أنا بيأيد المخرجين، في بعض المشاهد مينفعش اني اكون لوحدي فيها”.

رأي مديحة حمدي في حجاب صابرين وحلا شيحة

وعند سؤالها عن ما تقوم به الفنانة صابرين في مثل الأدوار التي لا يسمح فيها الحجاب، قال:” الرب هو الرقيب، اصلًا الاسلام علاقة بين الرب وعبده، ساعتها هستفتي قلبي وربي واشوف هقدر اعمل كده ولا لأ”.

وعن أزمة حلا شيحة قالت: “انا بقول العبرة بالخواتيم، وفي مقولة في غزوة من الغزوات، ان في حد مسلم بيقتل كافر ف قال اشهد ان لا اله الا الله وساعتها معرفوش كان بيقول كده فعلًا ةمؤمن بالعقيدة دي من جواه ولا بيقول كده عشان ميتقتلش، الانسان اهم حاجة القلب والرب وانا مقدرش احكم ربنا هو الرقيب”.

مديحة حمدي تعطي دروس دين

وعن دروس الدين التي كانت تعطيها قالت:”كنت حريصة إني اسمع في مكارم الاخلاق واقرأ فيها، وكنت ساكنة في منطقة فيها كتير من العشوائيات عشان انا ساكنة في الهرم العمرانية فيها نساء أميات كتير مش على قدر من العلم يعني، فكنت حابة اني اقرا كتب لغزالي وللمعاصر والخصها في نقط ولو حضرت درس لعالم من العلماء بعملهم في نقط واقولهم، بس شايفة دلوقتي إن في إكتفاء بسبب التلفزيون بقى فيه برامج كتير والسوشيال ميديا، المشاهدة والاستماع بيلعبوا دور كبير”.

السوشيال ميديا في حياة مديحة حمدي

وعند سؤالها عن السوشيال ميديا في حياتها قالت:”شايفة انه مفيدة بس مصادفنيش حاجة الحمد لله فيها حاجات خارجة”.

الممثلين المفضلين لمديحة حمدي

قالت:”بحب إياد نصار جدًا ومنى ذكي ومنه شلبي وياسمين عبدالعزيز ومحمد فراج وأمينة خليل اي عمل ليهم بحب اتفرج عليه”.