تقسيمة قوية في مران الزمالك استعداداً لسيراميكا كليوباترا

/675030/تقسيمة-قوية-في-مران-الزمالك-استعدادا-لسيراميكا-كليوباترا

خاض لاعبوا الزمالك تقسيمة قوية، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا، ضمن لقائات الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة شهدت تألق أكثر من لاعب على رأسهم شيكابالا وايمن حفني، الذان من المقرر أن يعتمد عليهم المدرب الفرنسي خلال مبارة سيراميكا المقبلة.

وحرص طارق حامد ومحمود عبد العزيز وحازم إمام ثلاثي الفريق بنادي الزمالك على مواصله، أداء البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

رسمياً مصطفى فتحي يرحل عن الزمالك وينتقل إلى التعاون السعودي

أعلن نادي التعاون السعودي عن ضم مصطفى فتحي بشكل رسمي من الزمالك، بعدما كانت تعثرت المفاوضات مؤخراً.

وجاء انتقال مصطفى فتحي للتعاون مقابل مليون دولار يحصل عليهم الزمالك كاش، يتحمل مصطفى فتحي منهم نصف مليون دولار، ليسهل اللاعب انتقاله للفريق السعودي.

وشهدت الأيام الماضية بعض المناوشات بين إدارة التعاون ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب إعلانه تفاصيل الصفقة وهو ما أغضب إدارة الفريق السعودي بجانب أيضاً بعض الشروط الذي وضعها الزمالك في عقد انتقال اللاعب.

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ثنائي الفريق يوسف أوباما وعبد الله جمعة تحت التقييم لنهاية الموسم الحالي.

وأبتعد الثنائي عن مستواهم المعهود، وظهروا بمستوى متواضع مثل باقي لاعبي الفريق، حيث خسر الزمالك مبارتين وتعادل لقاء في كأس الرابطة المصرية.

وخرج مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك من المحلة وأعلن بأن هناك لاعبين سيتم عرضهم للبيع، بجانب خصم 250 ألف جنية من كل لاعب، مع خصم نصف شهر من راتب المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون.

غزل المحلة يقسو على الزمالك بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

الجدير بالذكر أن حقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وشهد الشوط الأول تراجع في الأداء من لاعبي الزمالك، ولم يستطيعوا أن يهددوا مرمى غزل المحلة بالرغم من إستحواذهم على مجريات اللعب، بينما نفذ لاعبوا غزل المحلة مرتدات شكلت خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وسجل هدف غزل المحلة الأول هشام نبوي في الدقيقة 35 من تصويبة صاروخية، ثم عزز عبد يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد خطأ قاتل من المدافع الشاب حسام عبد المجيد.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الزمالك أن يعود في المباراة وأجرى عدة تغييرات بدخول عبد الله جمعة وشيكابالا.

وهدد الزمالك مرمى غزل المحلة بعد صناعة شيكابالا أكثر من فرصة خطيرة للقلعة البيضاء، بجانب أيمن حفني الذين قاموا بتحسين أداء الزمالك عن الشوط الأول، ولكن لم ينجح لاعبوا الأبيض في استغلالها.

وأستغل غزل المحلة المرتدات بشكل مميز وسجلوا الهدف الثالث عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 86 من رأسية متقنة.