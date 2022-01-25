/675033/أيمن-أبو-العلا-يشيد-بوجود-وحدة-حقوق-الإنسان-بوزارة-التخطيط-ويطالب-بكشف-ما-وصلت-إليه-معادلة-التوزيع-العادل-للاستثمارات

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بجهود وزارة التخطيط في إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل مواطن وضمان حقوق كافة الفئات في ضوء اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لمناقشة إنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل الوزارة.

وأشار أبو العلا، إلى أن وجود هذه الوحدة في منتهى الأهمية، حيث يقع على عاتقها التسويق لمبادرة حياة كريمة باعتبارها واحدة من المشروعات التنموية الضخمة على مستوى العالم، وما تتضمنه من إقرار بحقوق أبناء مصر.

ولفت النائب أيضا إلى جهود الدولة في دعم ورعاية ذوي الإعاقة، وتوفير قروض للمرأة المعيلة، وضمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن كل تلك الحقوق ينبغي أن يرتكز عليها عمل وحدة حقوق الإنسان داخل وزارة التخطيط.

أيمن أبو العلا يشيد بوجود وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط ويطالب بكشف ما وصلت إليه معادلة التوزيع العادل للاستثمارات

وأكد أبو العلا، أن وزارة التخطيط أعلنت عن معادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة التى توجه للمحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير محددة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة.

وأكد أن هذه المعادلة التمويلية تعزز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة، وتمكِن المحافظات من تقدير حصتها في الاستثمار كل عام، وبالتالي تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي لمشروعات التنموية، بحيث يعتمد توزيع الاستثمارات بين المحافظات على مجموعة من المؤشرات من بينها الفقر، البطالة، الخدمات الصحية والتعليمية، ونسبة إتاحة الخدمات الأساسية كالصرف الصحى، المياة النظيفة، وإعالة المرأة، بما يعزز مفهوم اللامركزية.

وتسائل أيمن أبو العلا، عن موقف تطبيق هذه المعادلة التمويلية فى ضوء التوجه نحو الموازنة التشاركية واللامركزية؟

أيمن أبو العلا يشيد بوجود وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط ويطالب بكشف ما وصلت إليه معادلة التوزيع العادل للاستثمارات

كما تسائل عن تأثير الاقتصاد العالمي وما يمر به من موجات تضخم على معدلات النمو المستهدف سواء فى السنة المالية الحالية أو المقبلة.