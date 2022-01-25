/675034/كأس-أمم-أفريقيا-التشكيل-الرسمي-لمباراة-السنغال-والرأس-الأخضر

تقام بعد قليل في تمام السادسة مساء خامس مباريات دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتبدأ مباراة السنغال متصدر المجموعة الثانية أمام الرأس الأخضر ثالث الترتيب في المجموعة الأولى في تمام السادسة مساء.

وفيما يلي تشكيل المنتخبين:

تشكيل السنغال:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيسيه

خط الدفاع: بولابي ديا، إدريسا غاي، تامليس ميندي

خط الهجوم: باب غابي، قامارا دييدهيو، ساديو ماني

تشكيل الرأس الأخضر:

حراسة المرمى: فوزينيا

خط الدفاع: ستيفان فورتيس، روبرتو لوبيز، ستوبيرا، جيفري فورتيس

خط الوسط: باتريك أندرادي، كيني روشا سانتوس، دايلان تافاريز

خط الهجوم: غا، ريان مينديز، جاميرو جروجري

رئيس الكاف يعلن إغلاق ملعب أوليمبي بسبب أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر بكأس أمم أفريقيا

علق باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر خلال مباريات دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا.

وأكد موتسيبي "سيتم نقل المواجهة القادمة والتي كان من المقرر لها إقامتها على ملعب أوليمبي إلى ستاد أمادو، وذلك عقب أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر".

وتابع "لن نقبل بمثل هذه التصرفات التي حدثت على هذا الملعب وفقدان الجاهير حياتهم بسبب كرة القدم، وكانت هناك جلسة استماع لشهود العيان حتى صباح اليوم، وطلبت من اللجنة المنظمة عدم وجود مباريات على ملعب أوليمبي".

مباراة السنغال والرأس الأخضر

وواصل "هناك تقصير من المسئولين عن البطولة وطلبت من الحكومة وجود حماية للجميع خلال المباريات المقبلة، وطلب تقرير عن ما حدث خلال المواجهة الماضية".

وزاد "الكاميرون هي المسئولية عن حياة كل المشاهدين ويجب أن يكون هناك سلامة للجماهير وفي النهاية جميعنا شركاء وهذه مسئووليتنا".

واختتم "سعيد بجميع الإجراءات التي تم إتخاذها في الكاميرون ولكن أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه ما حدث للجماهير".

رئيس الكاف يفتح تحقيق عاجل بشأن أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر.. ويقدم التعازي لأسر الضحايا

قدم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعازيه جراء الأحداث التي حدثت في ملعب ليمبي، الذي احتضن مواجهة الكاميرون وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا، والتي راح ضحيتها 8 قتلى و40 مصاب على الأقل خلال التدافع بين الجماهير.