/675036/علاء-عابد-ما-شاهدناه-في-الصعيد-يفوق-الخيال-وحياة-كريمه-نقلة-حضارية-لم-تحدث-من-قبل

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار علاء عابد ، في اجتماعها اليوم ،طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، والنائبة سحر صدقي بشأن:

الأول:

تضرر المواطنين من عدم توفير طريق بديل لغلق مزلقان كوم يعقوب بمدينة أبو تشت خلال تنفيذ أعمال كوبري علوي على المزلقان والذي بدأ العمل فيه منذ شهر مايو الماضي.

الثاني:

عدم الاستفادة من كوبري قناطر نجع حمادي كمحور مروري يربط بين محافظتي سوهاج وقنا، وذلك لتعظيم الاستفادة من المليارات التي أنفقت على هذا الكوبري وتيسير حركة تنقلات المواطنين بين المحافظتين.

الثالث:

الحاجة الضرورية لإنشاء نفق مشاه أسفل خط السكة الحديد الذي يقسم قرية نجع خيربه- مركز أبو تشت- محافظة قنا وذلك نظراً لعدم وجود مزلقان شرعي بالمنطقة.

الرابع:

معاناة الأهالي من توقف أعمال خطة رصف الطرق بمدينتي أبو تشت وفرشوط محافظة قنا.

الخامس:

عدم الاستجابة للمطالب المتكررة بإنشاء كوبري أعلى مزلقان مدينة فرشوط محافظة قنا بما يسهم في ربط المدينة بالقرى التابعة بها وقرى مدينتي نجع حمادي وأبو تشت.

علاء عابد: ما يحدث فى الصعيد رساله اطمئنان للمواطن الصعيدي وانه في مقدمه اهتمامات القيادة السياسيه المصرية

وقال النائب عبد الفتاح شحاته مقدم طلب الاحاطه، ان كوبري قناطر نجع حمادى تم انشاءه منذ عام ٢٠٠٠ وهو لربط دار السلام بابو تشت، ولكن تم انشاءة بدون محاور ، مؤكدا ان التريلات تسير علي طريق زراعي مكسر ومتهالك ، وكوبري قديم وهو كوبري ابو حمار ، وطريق زراعي ابو تيشت ، مطالبا بادراج الكوبري محاور كوبري قناطر نجع حمادى ضمن مبادرة حياة كريمة ، ووضع برنامج زمني للانتهاء من انشاء المحاور.

ومن جانبها قالت النائبة سحر صدقي انه تم انشاء الكوبري ليكون بديل لكوبري قناطر نجع، والان لا احد يستطيع السير على الكوبري ، وهناك مئات الافدنه تم تبويرها ، لصالح الكوبري ، الكوبري لا يستخدم ، وهذا يعد اهدار للمال العام.

ومن جانبه تسال محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، عن مدي منفعة الكوبري اذا لم يتم انشاء محاور له ، وايد الضبع وجهة نظر النائبة سحر صدقي انه اهدار المال العام.

واكد الضبع علي ضرورة التنسيق بين الطرق والكباري، والري ،والتخطيط ، والتنمية المحليه، لايجاد حل قائلا: متي سيتم الاستفادة من الكوبري الذي تم انشاءه منذ ٢٠ عام.

ومن جانبه اعلن حازم عمر نائب محافظ قنا ،أن الكوبري تم انشاءه اعلي ، قناطر نجع حمادي، وعند انشاء القناطر تضمنت انشاء كوبري ، وننسق مع الجهات المختصة ، حيث ان الامر كان يحتاج نزع ملكية وتم نزع ملكية الطريق الشرقي والغربي ، وتم رصد ميزانية لتعويض الاهالي ، وندرس وجود اليه لاستكمال الاجراءات .

ومن جانبه قال المهندس عصام منجود هيئة الطرق والكباري ، انه لا مانع من انشاء وصله طرق شمال ويمين الكوبري في حال توافر الامكانيات المادية .

علاء عابد: ما شاهدناه في الصعيد يفوق الخيال ..وحياة كريمه نقلة حضارية لم تحدث من قبل

ومن جانبه قال النائب المستشار علاء عابد، اننا حضرنا مع رئيس الجمهورية في اسبوع الصعيد ، وشاهدنا الاموال التي تنفق في الصعيد، وبخاصة الطرق والكباري التي تم انشاءها من اجل مصلحة المواطنين ، مؤكدا ان الافتتاحات العظيمة التي شهدها الصعيد احدثت نقله نوعية في الصعيد ، ونحن شاهدين علي ما يحدث في الصعيد من نقله حضارية .

واكد النائب علاء عابد، ان ما حدث فى الصعيد رساله اطمئنان للمواطن الصعيدي ، وانه في مقدمه اهتمامات القيادة السياسيه المصرية، وشاهدنا شبكة طرق بمستوي عالمي، يفوق الخيال ، وحياة كريمة احدثت نقله حضارية للدوله المصرية.

واعلنت اللجنة تشكيل لجنه برئاسة النائب محمود الضبع،وكيل لجنة النقل والمواصلات والنائبة مي مازن عضو اللجنه ، لمتابعه طلبي الاحاطه المقدمين ، وذلك فيما يستجد من اعمال لمتابعه الخطة مع وزراتي النقل والمواصلات، والتخطيط، والري والتنمية المحليه.

كما اوصت اللجنه بجدول زمني ووضع الكوبري في الخطة الاستثمارية القادمة ، مع توفير للاعتماد المالي من وزارة التخطيط .