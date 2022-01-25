/675037/انتفضوا-الاول-للسرقة-والغش-هكذا-دعمت-شرين-رضا-الفنانة-منى-زكي

أنضمت شرين رضا للنجوم الداعمين للفنانة منى زكي، بعد أزمتها الحالية مع الجمهور؛ بسبب دورها في فيلم أصحاب ولا أعز، وكان دعمها من خلال موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ولم تكتفي بذلك فقط.

دوت الخليج

شرين رضا تدعم منى زكي

نشرت الفنانة شرين رضا على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة تدعم فيها الفنانة منى زكي بعد أزمتها مع الجمهور، بسبب دورها الأخير في فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي تم عرضه على منصة نتفليكس، وكتبت شرين:" انتفضوا الاول للسرقة والغش وقلة الضمير والتحرش والتنمر واغتصاب الاهل لبعضها وانعدام الذمة والرشوة والعنف ضد الناس والحيوانات، وساعتها بس نقدر نصدق ان اتخدش حيائكم من فيلم علي منصة خاصة اجنبية باشتراك شهري انت مش مجبور عليه"، وختمت شرين تغريدتها بكتابتها لهاشتاج باسم منى زكي.

شرين رضا تدعم منى زكي عبر إنستجرام

لم تكتفي الفنانة شرين رضا بتغريدتها التي نشرتها على تطبيق تويتر، ولكنها أخذت صورة لما كتبته، وقامت بنشرها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص المصورة "story"، عبر حسابها الرسمي على الموقع، وقامت بالإشارة للفنانة منى زكي، مثل عدد كبير من النجوم الذي نشروا صورها ورافقوها بكلمات دعم وتشجيع من خلال الـstories على إنستجرام، منهم، إدوارد، محمد ممدوح، ميرهان حسين، إنجي المقدم والمخرج عمرو سلامة، وغيرهم من النجوم الذي كتبوا رسائلهم لها عبر الفيسبوك وتويتر وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعي.

صورة شرين رضا مع فيف عبده

ونشرت أيضًا شرين رضا صورة لها مع الفنانة فيف عبده، عبر نفس الخاصية على إنستجرام، وصاحبها المخرج مرقس عادل، الذي قام بإخراج فيلم "في عز الضهر"، بطولة الفنان الأمريكي مصري الأصل مينا مسعود، وفيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش، ولم تعلق عليها بأي شيء، ولكن مع متابعتنا للحساب الرسمي لمرقس، أكتشفنا أن النجمتان سيجتمعان في مسلسل جديد باسم "اللعب على مين"، من إخراج مرقس عادل.

منى زكي تناجي الله

نشرت منى زكي على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتان مأخوذتان من أحد الحسابات الأخرى على نفس الموقع، مكتوب فيهما أدعية، ومناجاة بين العبد وربه، من خلال خاصية القصص المصورة، ومكتوب في الأولى: "اللهم امنحنا من رحمتك وفضلك ما تُسعدُ به قلوبنا، وتشرح به صدورنا"، وأستكملت:"وتُيَّسر به دروبنا، وتُنَفس به كروبنا، وتغفرُ به ذنوبانا يا رب العالمين"، وحملت الصورة الثانية ما يكنه قلب منى زكي من الرغبة في الابتعاد عن كل شخص لا يحبها، أو يشعر بالضيق بسبب وجودها، وقال الدعاء: "يا رب لا تجعلني ثقيلًا على قلب أحد"، وأستكمل الدعاء وقال:" وابعدني عن من يتمنى بُعدي ومن يؤذيني، أو لا يتمنى لي الخير ولو كان أحبُ عبادكَ لقلبي".