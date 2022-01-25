/675038/النائب-محمود-عصام-يسأل-الحكومة-عن-خطتها-للحفاظ-على-شواطئ-الإسكندريةووزيرة-التخطيط-ترد

وجه النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سؤالا لوزيرة التخطيط بشأن مشروعات الحفاظ على شواطئ محافظة الإسكندرية ودعم جهود الأجهزة المحلية لمنع التآكل المستمر للشواطئ، في ظل أزمات التغيرات المناخية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لمناقشة إنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل الوزارة.

فيما ردت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، مؤكدة أن هناك خطة قومية خاصة بالتغييرات المناخية، متضمن محطات تحلية المياه ومشروع تبطين الترع، وغيرها من المشروعات التي تساهم في الحد من التغيرات المناخية.

النائب محمود عصام يسأل الحكومة عن خطتها للحفاظ على شواطئ الإسكندرية..ووزيرة التخطيط ترد

وتدخل النائب محمود عصام، متسائلا عن إذا كانت هناك خطة لفصل صرف الأمطار عن الصرف الصحي في الفترة المقبلة.

من جهتها أكدت وزيرة التخطيط، أن هناك خطة متكاملة طويلة الأمد حتى ٢٠٥٠، تتضمن كل ما من شأنه الحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وشدد النائب محمود عصام، على أهمية أن يكون هناك خطة تنمية بشأن محافظة الإسكندرية لاسيما في ظل ما تتعرض له المحافظة كل شتاء من غرق.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون هناك توفير موارد مالية كاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، مطالبا بأهمية أن يكون هناك فصل بين صرف الأمطار والصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية.

وقال النائب: لدينا تقدم كبير فى حقوق السكن بمصر في ضوء مشروعات الإسكان بكافة المستويات، خصوصا في الخمس سنوات الأخيرة، وهو ترجمة لما نص عليه الدستور فيما يتعلق بحق السكن.

وأشار النائب إلى المبادرات الخاصة بالصحة ودورها في حل مشكلات العلاج وقوائم الانتظار، مشيرا في الوقت ذاته بالنجاح التي تحققت في ملف الطرق وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري.

وأكد النائب محمود عصام، أهمية التركيز على ملف التعليم باعتباره من الملفات الشائكة، مشيدا بإعلان الرئيس قرار تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات .