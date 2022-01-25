من هو معلق مباراه مصر وكوت ديفوار

تقام غدًا الأربعاء في السادسة مساءً مباراة مصر وكوت ديفوار، والمواجهة الأبرز في دور الـ ١٦ من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، على ملعب جابوما بمدينة دوالا وبصافرة الكونغولي جاك نادالا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعلق على مباراة مصر وكوت ديفوار الدولي علي محمد علي، والذي يأتي معلقاً على المباراة، لمؤازرة الفراعنة أمام الأفيال.

يدخل المنتخب الوطني ثمن النهائي بدافع البطولات والتاريخ لمواجهة الأفيال الإيفوارية بعد فوزهم الساحق على الجزائر حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتسعى كتيبة البرتغالي كيروش بقيادة محمد صلاح لإزالة عقبة كوت ديفوار المدجج بالنجوم ، ، وسباستيان هاليرهداف دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

تفوق الفراعنة في تاريخ المواجهات بين المنتخبين وخاصة في الفترة الذهبية وخاصة فترة تحقيق الثلاث بطولات المتتالية مع المعلم.

جدير بالذكر أن ملعب المباراة "جابوما" هو نفسه ملعب المجموعة الخامسة الذي تعددت الشكوى منه وسوء أرضيته، ليصرح منظموا البطولة بأنه تم فيه بعض الإصلاحات.

ظهر في تدريبات المنتخب المصري تبادل أماكن بين فتوح وأيمن أشرف كظهير ووسط ملعب أيسر، كان هناك أيضًا تعليمات باللعب على الهجمة المرتدة والتنظيم الدفاعي.

تصريحات سفير مصر بالكاميرون

أكد مدحت المليجي، سفير مصر في المغرب، أن كوت ديفوار تعرف جيداً ملعب جابوما عكس منتخب مصر الذي لعب في أكثر من ملعب في الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "لابد أن يوكون هناك تواجد لمنتخب مصر على ملعب جابوما للتدريب عليه من أجل مبدأ تكافؤ الفرص لأن الجميع يعلم جيداً أن كوت ديفوار تعلم كل كبيرة وصغيرة عن الملعب عكس منتخب مصر".

وواصل "هناك محاولات للحصول على تذاكر خاصة بالمباراة وأيضا جزء بدون أموال والاتحاد الأفريقي يريد بيع أكبر عدد من التذاكر، والاتحاد الكاميروني لا يحصل على أي أموال نظير تذاكر المباريات".

قائمة المنتخب لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي