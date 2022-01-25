/675040/محمد-تيسير-مطر-موجها-سؤالا-لوزيرة-التخطيط-هل-يتم-تدريب-العاملين-بالحكومة-علي-ثقافة-حقوق-الإنسان

وجه النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد علي الجهود المضنية التي تقوم بها الوزارة فى مسألة التخطيط وعملية الحوكمة للجهاز الإداري للدولة.

دوت الخليج ووجه ( مطر) خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان المنعقد الان سؤالا للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط عن خطة الوزارة لتدريب العاملين فى الحكومة عن ثقافة حقوق الإنسان. محمد تيسير مطر موجها سؤالا لوزيرة التخطيط: هل يتم تدريب العاملين بالحكومة علي ثقافة حقوق الإنسان وقال ( مطر) للوزيرة التخطيط : هل يتم تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة علي ثقافة حقوق الإنسان بوحدات حقوق الإنسان الكائنة داخل المحافظات.

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