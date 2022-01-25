/675042/في-استجابه-سريعةالداودي-يكلف-السكرتير-العام-بمعاينة-موقع-الهبوط-الأرضى-بقرية-الجبلاو

تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة الهبوط الأرضي بأحد شوارع قرية البياضية التابعة لمركز قنا فور حدوثه، لبحث المشكلة والعمل على حلها بشكل سريع استجابة لمطلب المواطنين، رفقه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

في استجابه سريعة..الداودي يكلف السكرتير العام بمعاينة موقع الهبوط الأرضى بقرية الجبلاو

الداودي يكلف السكرتير العام بمعاينة موقع الهبوط الأرضى بقرية الجبلاو

وأوضح السكرتير العام للمحافظة ان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وجه علي الفور بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لفحص ومعرفة أسباب الهبوط وإصلاحه وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تكرار الهبوط مرة أخرى، كما وجه المسئولين بإعادة رصف الطريق عقب الإنتهاء من أعمال اصلاح الهبوط الأرضي.

وأضاف الطيبي بأن المحافظة تعمل على سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين والإستجابة الفورية، لاسيما فيما يتعلق بشكاوى الخدمات العامه بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة توفيق أوضاع دور الحضانات المقامة بالأدوار العليا وغير المرخصة بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، و حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن إجمالي عدد الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي تبلغ نحو 506 حضانة مرخصة بالمحافظة ، منها 263 حضانة تابعة للجمعيات الأهلية ، 243 حضانة خاصة, مطالبا بضرورة التزام كافة الحضانات باللوائح المنظمة لها ومراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الأمن والسلامة طبقا للقانون، مشددا على أهمية المرور والمتابعة المستمرة على كافة دور الحضانات بالمحافظة وتوفير كوادر متخصصة ومدربة للتعامل مع الأطفال فضلا عن مراعاة توفير الرعاية الصحية لهم, موجها بسرعة إنذار الحضانات المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص أو لم تُجدد ترخيصها والتي جرى عمل حصر لها بإجمالي 73 حضانة على مستوى المحافظة لتوفيق أوضاعها.