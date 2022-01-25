وزيرة التعاون الدولى تستعرض جهود التعاون فى القارة السمراء بإفريقية النواب..فيديو

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قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن هناك مبادئ يتم الاعتماد عليها لتفعيل دور مصر للتنمية، وهي عمل منصات تعاون للتنسيق المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة ومصر رائدة فيهان لافتة أنه من خلال هذه المبادئ نحاول تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الانمائي.

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وأضافت المشاط، أن الدولة المصرية لديها خطة اقتصادية واجتماعية و الموازنة تناقش في البرلمان، مؤكدة أن الموازنة يكون فيها مصادر محلية وأهداف الدولة ، ومابين مشروعات الدولة والموازنة يوجد فجوة تمويلية وهذه موجودة في جميع البلاد التي تنمو.

جاء ذلك في كلمة لها خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، لمناقشة خطة وزارة التعاون الدولي فيما يخص الشأن الإفريقي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن سد هذه الفجوة يتم من خلال مصادر عديدة أما من خلال الاقتراض البنوك المصرية أو عن طريق الاقتراض من البنوك في الخارج، مضيفة: دور وزارة التعاون الدولي يتمثل في سد الفجوة ولكن من خلال تمويلات إنمائية ميسرة من خلال التعامل مع مؤسسات تهدف للتنمية، لأن تمويلاتها تكون طويلة الأجل وسعر الفائدة يكون أقل من السعر السائد في السوق.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.