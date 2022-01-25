/675044/اخدت-202-الف-جنية-القبض-على-سيدة-استولت-على-معاش-زوجها-بدون-وجه-حق-في-سوهاج

نجح ضباط الاموال العامة في سوهاج في القبض على سيدة استولت على معاش زوجها بدون وجه حق بعد وفاته نتيجة زواجها من أخر ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما وردت بلاغ من محامى التأمينات الاجتماعية في سوهاج يفيد بقيام ربة منزل بالاستيلاء على معاش زوجها المتوفي دون وجه حق بدائرة قسم اول سوهاج.

بعمل التحريات اللازمة من رجال مباحث الاموال العامة في سوهاج تبين صحة المعلومات حيث استولت المدعوة س ع، ربة منزل، في عقدها السادس، وتقطن بدائرة قسم اول سوهاج، على معاش زوجها بعد وفاته دون وجه حق نتيجة لزواجها من اخر وعدم قيامها بإبلاغ التأمينات الاجتماعية.

وأكد رجال مباحث الاموال العامة أن ربة المنزل كانت تعمل موظفة بالتربية والتعليم وحاليا على المعاش وقامت بصرف مبالغ مالية قدرت بنحو 202 الف جنية دون وجه حق من معاش زوجها المتوفي، وهى على ذمة أخر بما يخالف القانون، وتحرر المحضر اللازم لربة المنزل وتم ضبطها وجاري عرضها على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

رئيس جامعة سوهاج يكرم الحاجة "جميلة" صاحبة مشروع منتجات الخوص

على جانب اخر كرم الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج "جميلة مؤمن" إبنة مركز المراغة بقرية بنى هلال بالمحافظه، و صاحبة مشروع "جميلة لمنتجات الخوص" والذي سبق تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لحصولها على المركز الثانى بمعرض تراثنا للمنتجات اليدوية والتراثية، عبر مشاركتها بمنتجات يدوية مصنوعة من الخوص، والتى تمثل تراث محافظة سوهاج .

وأشاد عبد الخالق بمسيرة كفاح "جميلة"، والتي تعول خمسة أيتام، وقدرتها على مواصلة هذه المهنة التراثية الشاقة التي هجرها الكثير من العاملين بها، مشيراً إلى أن قصة "جميلة" تبرهن على أن المرأة الصعيدية تظل نموذجاً فريدا مشرفا، وإستمرارية كفاحها وقوتها وصلابتها في مواجهة التحديات.

كما هنأ رئيس الجامعة جميلة بمناسبة إختيار مشروعها "جميلة لمنتجات الخوص" ضمن المشروعات الناشئة المحتضنة بحاضنة أعمال مسار بالجامعة، مؤكداً أنه سيتم خلال فترة الإحتضان تقديم الدعم الفنى والمالى والقانونى لها، ومشاركتها بشكل رسمى في جميع معارض المنتجات اليدوية التي تنظمها أو تشارك بها الجامعة.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة أعمال مسار إلى أنه تم عمل زيارة ميدانية لمشروع جميلة لمنتجات الخوص، ودراسة حالة المشروع بواسطة خبراء وإستشارين حاضنة أعمال مسار و إنرووت للتنمية، وتقرر أنه سيتم ضم المشروع لتدريبات تكتل الحرف اليدوية، والتى تنظمها إنرووت للتنمية بواسطة خبراء دوليين فى مجال تصميم وتطوير المنتجات، لجعلها ملائمة لإحتياجات السوق.

وأوضح عكاشه أنه سيتم تمويل جميله بالمواد الخام التى تساعدها على إطلاق مشروعها بصورة أكثر قوة، وأيضاً تمويل إنشاء صفحة إلكترونية لمشروعها وإدارتها بواسطة خبراء التسويق بمشروع مسار، كما سيتم مساعدة جميلة في إنشاء كيان قانونى لمشروعها وضمها للإقتصاد الوطنى.