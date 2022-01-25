أحمد مجدي ينضم لمسلسل مشوار لحد هناك.. ماذا يفعل في محمد رمضان؟

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أعلن الفنان أحمد مجدي عن انضمامه لأسرة مسلسل المشوار، بطولة محمد رمضان، ليخوض السباق الرمضاني القادم 2022، بتقديم شخصية جديدة من نوعها على مجدي.

دوت الخليج يرصد مشاركة أحمد مجدي في مسلسل المشوار

أحمد مجدي في رمضان 2022

يقوم الفنان أحمد مجدي هذه الأيام بتصوير المشاهد الخاصة به في مسلسل المشوار، بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، حيث يقدم مجدي دور علاء،سيادة المقدم الذي يطارد البطل طوال المسلسل، والذي يجسد دوره رمضان، والمسلسل من تأليف محمد فريد، إخراج محمد ياسين، ولشركة ماجدي جوهر- ميديا هب للإنتاج، والتي أنتجت مسلسل لعبة نيوتن، من بطولة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا في رمضان العام الماضي.

قصة مسلسل محمد رمضان ودينا الشربيني 2022

كشف مصدر لموقع دوت الخليج، تفاصيل مسلسل المشوار الذي يجسد بطولته الفنان محمد رمضان ودينا الشربيني، إذ يلعب دور سائق غلبان يحب دينا الشربيني التي تلعب دور خادمة في أحد المنازل. يحب رمضان الغناء كثيرًا ليكتشفه أحد صناع الموسيقى ويتبناه فنيًا.

وشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي وذلك من خلال مسلسل «موسى»، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

أعمال أحمد مجدي في الدراما

قدم الفنان أحمد مجدي عدد من الأدوارالمميزة فيمسلسلات عديدة، منها: الأنسة فرح بأجزاءه المختلفة، بطولة الفنانة أسماء أبو اليزيد، ومسلسل بالحجم العائلي بطولة الفنان يحيى الفخراني، مسلسل بنت السلطان بطولة روجينا لرمضان 2021، ومسلسل قصر النيل في نفس العام، من بطولة دينا الشربيني.

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أحمد مجدي في السنيما

شارك أحمد مجدي في عدد من الأفلام، منها:حظر تجول بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل، بلاش تبوسني للممثلة ياسمين رئيس، ليل خارجي بطولة كريم قاسم وعدد من النجوم الشباب.