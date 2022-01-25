«رقم لا تتحمله أى دولة»..وزيرة التخطيط: مصر تشهد كل عام 2.5 مليون مولود   

/675048/رقم-لا-تتحمله-أى-دولةوزيرة-التخطيط-مصر-تشهد-كل-عام-25-مليون-مولود

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط: مصر انتهجت في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مبدأ التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان.

دوت الخليج

وأشارت إلى أن هناك 3 ملفات أساسية لحقوق الإنسان الأول خاص بتنمية الأسرة ومرتبط بعملية تنظيم الأسرة وحقوق الطفل، بينما الملف الثاني هو مرتبط ببناء القدرات، والملف الثالث مرتبط بتكافؤ الفرص والاستثمار فى تنمية القدرات.

وزيرة التخطيط: مصر تشهد كل عام 2.5 مليون مولود

وحذرت وزيرة التخطيط من أنه إذا لم يحدث توازن بين عملية التنمية والزيادة السكانية لن يشعر المواطن بأي نتائج إيجابية. وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك زيادة كبيرة فى السكان، ومصر وصلت لمرحلة الانفجار السكاني بشكل مبالغ فيه.

وقالت وزيرة التخطيط: مصر تشهد كل عام 2.5 مليون مولود، وهذا رقم صعب جدا لا تستطيع أي دولة فى العالم أن تتحمله.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر لم تشهد أي تضخم بسبب أزمة كورونا الذي يشهده العالم، مرجعة ذلك إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بداية ظهور فيروس كورونا والتي كان منها الاستمرار فى العمل مع الحفاظ على البشر، وقرار ضخ 100 مليار جنيه.

وتابعت السعيد: مصر اتخذت قرارات حكيمة جنبت الدولة أي تراجع أو وقف للعمل، لافتة أن مصر تشهد معدلات تنمية جيدة قد تصل إلي 6.6 من معدلات النمو، محذرة من الزيادة السكانية مؤكدة أن الانفجار السكاني يهدد كل معدلات التنمية.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.