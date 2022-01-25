/675049/مدرب-جامبيا-ما-يحدث-معنا-بالكاميرون-فضيحة-ننشر-ملابسنا-على-جزع-شجرة

تحدث البلجيكي توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا، حول ما يحدث معهم في الكاميرون خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال خلال تصريحات صحفية: "لن ترى ساديو ماني أو أي نجم من المنتخبات الأخرى يقوم بغسل ملابسه الداخلية ويعلقها على جذع شجرة حتى تجف لكننا نفعل ذلك، ما يحدث معنا فضيحة".

"وأضاف: "منتخب جامبيا يواجه مشاكل كبيرة، المعاملة مع جميع المنتخبات في الكاميرون ليست بالمثل".

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وأكمل: "أريد أن أطرح سؤال على المسئولين هنا، لماذا تحدث هذه الأمور مع المنتخبات الصغيرة مثل مالاوي وجامبيا وجزر القمر؟، هل يحدث ذلك مع نيجيريا أو السنغال؟".

وأشار: "طلبت من المدربين وقادة المنتخبات الذي يحدث معهم هكذا أن يتقدموا بشكاوي رسمية للإتحاد الأفريقي، لقد كافحنا لمدة ثلاثة أيام قبل تسوية الأمور في فندق الإقامة".

وأختتم قائلاً: "لم أجد حليب للقهوة الذي أشربها، قالوا لي في فندق الإقامة غير متواجد سيتواجد غداً، لا يمكن السماح بحدوث تلك الأحداث في العصر الحالي، أو في هذا المستوى من المنافسة".

رئيس الكاف يعلن إغلاق ملعب أوليمبي بسبب أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر بكأس أمم أفريقيا

علق باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر خلال مباريات دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا.

وأكد موتسيبي "سيتم نقل المواجهة القادمة والتي كان من المقرر لها إقامتها على ملعب أوليمبي إلى ستاد أمادو، وذلك عقب أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر".

وتابع "لن نقبل بمثل هذه التصرفات التي حدثت على هذا الملعب وفقدان الجاهير حياتهم بسبب كرة القدم، وكانت هناك جلسة استماع لشهود العيان حتى صباح اليوم، وطلبت من اللجنة المنظمة عدم وجود مباريات على ملعب أوليمبي".

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وواصل "هناك تقصير من المسئولين عن البطولة وطلبت من الحكومة وجود حماية للجميع خلال المباريات المقبلة، وطلب تقرير عن ما حدث خلال المواجهة الماضية".

وزاد "الكاميرون هي المسئولية عن حياة كل المشاهدين ويجب أن يكون هناك سلامة للجماهير وفي النهاية جميعنا شركاء وهذه مسئووليتنا".

واختتم "سعيد بجميع الإجراءات التي تم إتخاذها في الكاميرون ولكن أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه ما حدث للجماهير".