وكيل إفريقية النواب يشيد بجهود وزارة التعاون الدولى «نتمنى أن يكون لها دور فعال بالقارة السمراء »..فيديو

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قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن وزارة التعاون الدولي تقوم بدور كبير من خلال عمل مشروعات تنموية، معربا عن أمله في أن تقوم الوزارة في عمل مشروعات تنموية داخل الدول الإفريقية.

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وأكد هندي، علي أن إقامة مشروعات تنموية داخل القارة الإفريقية سيكون له دور إيجابيو سينعكس لصالح مصر سياسيا في إفريقيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، لمناقشة خطة وزارة التعاون الدولي فيما يخص الشأن الإفريقي.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.